CORPORATE NEWS Enapter AG: 2,4 Mio. Euro Auftrag aus Griechenland ? Bestellung über Multicore Elektrolyseure für staatliches Forschungsprojekt H2-HUB ? Teilnahme an World Hydrogen Summit in Rotterdam und H2 Expo in Piacenza, Italien Hamburg, 19. Mai 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) berichtet über eine weiterhin hohe Nachfrage nach ihren Elektrolyseuren im Megawattbereich. Enapter hat einen Auftrag aus Griechenland über die Lieferung von Megawatt-Multicores vom Unternehmen Tekal S.A. erhalten. Die Elektrolyseure werden im Rahmen des staatlichen Forschungsprojekts H2-HUB des Center for Research and Technology Hellas zur Produktion von grünem Wasserstoff eingesetzt. Der produzierte Wasserstoff wird unter anderem zur Betankung von Wasserstofffahrzeugen und zur Stromerzeugung verwendet. Weitere Anwendungen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette sind geplant. Die Auslieferung soll im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Dr. Jürgen Laakmann, CEO von Enapter: "Der jetzige Neukundengewinn ist erneut Beleg für unsere gute Positionierung auf dem Markt. Unsere KI-gestützten, effizienten und skalierbaren Lösungen können die Anforderungen von Unternehmen präzise erfüllen und sie bei ihren Projekten effektiv unterstützen. Wir sind zuversichtlich, schon bald über weitere Aufträge aus internationalen Wachstumsmärkten berichten zu können." Enapter auf der World Hydrogen 2025 Summit & Exhibition und der H2 Expo in Italien Enapter wird vom 20. bis 22. Mai 2025 an der World Hydrogen 2025 Summit & Exhibition in Rotterdam, Niederlande, teilnehmen, einer führenden internationalen Leitmesse der Wasserstoffwirtschaft mit rund 15.000 Besuchern jährlich. Enapter wird gemeinsam mit ihrem Core-Partner Adsensys B.V. am Stand D18 vertreten sein. In derselben Woche, vom 21. bis 23. Mai, wird Enapter an der H2 Expo in Piacenza, Italiens größter Wasserstoffmesse, teilnehmen und dort ihre Produkte am Stand C181 vorstellen. Während dieser Veranstaltungen wird Enapter die neuesten Innovationen seiner KI-gestützten, hocheffizienten AEM-Elektrolyseure präsentieren Über Enapter Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



