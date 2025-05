© Foto: David Vives - unsplash

Für die Anleger ist der Start in die Handelswoche holprig, da US-Werte erneut unter Druck geraten. Diesmal ist es nicht der Zollstreit, sondern die wachsende Angst vor der kletternden US-Staatsverschuldung.Die Futures auf US-Aktien und -Anleihen geben im frühen Handel zusammen mit dem US-Dollar nach, nachdem die Ratingagentur Moody's am Freitagabend bekannt gab, dass sie der amerikanischen Regierung ihre höchste Kreditwürdigkeit entziehen und das Land von Aaa auf Aa1 herabstufen werde. Dementsprechen zeigen sich am Montagmorgen die US-Werte schwächer: Die Dow-Futures verlieren 0,85 Prozent auf 42.291 Punkte, die S&P-Futures geben um 1,12 Prozent nach auf 5.892 Punkte und die Nasdaq-Futures …