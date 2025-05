Hong Kong (ots/PRNewswire) -Govee (https://eu.govee.com/), das innovative Unternehmen in der Smart-Home-Branche, kündigt die Verfügbarkeit des neuen Strip Light mit Skyline-Kit (https://eu.govee.com/products/govee-strip-light-with-skyline-kit) an. Indem es das LuminBlend-Farbsteuerungssystem mit einem minimalistischen Design kombiniert, verwandelt diese neue Beleuchtungslösung jedes Wohnzimmer in eine Leinwand für Kreativität und Atmosphäre.Entwickelt, um Räume zu optimieren und stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffenDer Govee Strip Light mit Skyline-Kit ist mehr als nur eine gewöhnliche Streifenbeleuchtung. Es nutzt Licht nicht nur als Dekoration, sondern auch als Architekturmittel. Die Besonderheit liegt in seinem fließenden, schwebenden Lichteffekt, der ein breites, nach oben gerichtetes Leuchten erzeugt. So wird die Decke zum Leben erweckt und gewinnt an Tiefe und Dimension. In einem schmalen, weißen Gehäuse mit Aluminium-Akzenten passt sich der Strip Light mit Skyline-Kit leicht in moderne Innenräume ein.Neben der architektonischen Auswirkungen spielt der Lightstrip auch eine wichtige Rolle für das stimmungsvolle Wohlbefinden. Indem es Decken und Wände sanft leuchtet, schafft es ein Gefühl von Weite und Ruhe - ein Effekt, der Entspannung fördert und visuellen Stress reduziert. Ob zum Abschalten nach einem langen Tag zur gemütlichen Abendstimmung, die Beleuchtung passt sich den Rhythmen des Alltags an.Smart, mühelos und personalisiertTechnisch gesehen ist der Govee Strip Light mit Skyline-Kit ebenfalls beeindruckend. Ausgestattet mit Govee selbst entwickeltes Farbsteuerungssystem LuminBlend - integriert selbst entwickelten Chip, RGBWW LEDs und intelligenter Software Algorithmus - erzielt das Lightstrip eine genaue Farbdarstellung und sanfter Farbübergang. Der Lightstrip ist vollständig mit der Govee Home-App, Matter, Alexa und Google Assistant integriert und bietet eine intelligente Steuerung für personalisierte Beleuchtungs-Erlebnisse.Der Lightstrip mit vier Meter Länge verbaut 240 einzelne LEDs und 48 Farbsegmente, wodurch der Farbverlauf flüssiger gelingen wird. Außerdem gibt es in der Govee Home App noch mehr DIY Möglichkeiten und auch den Musik-Modus, bei dem das Licht der Kacheln auf die Umgebungsgeräusche reagiert. Mit mehr als 120 voreingestellten Szenenmodi, über 16 Musikmodi, der Govee-DreamView Funktion und der AI Lighting Bot zur Co-Creation von Lichteffekten, was einfach über die Govee Home App gesteuert werden kann, können Benutzer ganz einfach den anpassbarsten Unterhaltungsraum schaffen.Der Strip Light mit Skyline-Kit ist nicht nur smart, sondern auch alltagstauglich. Die Wandmontage reduziert das Risiko von herunterfallenden Streifen, was es zu einer sicheren Wahl für Familien mit Haustieren oder Kindern macht. Und mit einer 360-Grad-einstellbaren Lichtstange können Benutzer den Winkel fein justieren, um den perfekten Lichteffekt zu erzielen.Preis und VerfügbarkeitDer Govee Strip Light mit Skyline-Kit (4m) ist am 19. Mai 2025 auf Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-strip-light-with-skyline-kit) und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F1FX1499) für 79,99€ erhältlich.Über GoveeSeit 2017 revolutioniert Govee smarte Wohnerlebnisse mit innovativen Beleuchtungslösungen. Von Settings für das Gaming bis hin zu Wohnräumen und Außenbereichen - die intelligenten Leuchten von Govee sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern bereichern alltägliche Momente mit personalisierten und ansprechenden Lichterlebnissen. Unter dem Motto "Das Leben ist bunt" hat sich Govee das Ziel gesetzt, Anwendern die Möglichkeit zu verschaffen, einen angenehmen und bereichernden intelligenten Lebensstil mit unseren Produkten zu schaffen. Mehr Informationen über Govee finden Sie unter govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2687233/image_5010931_29410867.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fur-ein-atmospharisches-wohnambiente-govee-bringt-neuen-strip-light-mit-skyline-kit-auf-den-markt-302456070.htmlPressekontakt:Ryan Yang,pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/6036883