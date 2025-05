Altenholz (ots) -Potenziale nutzen, zusammenbringen statt ausgrenzen: Dataport bekennt sich zu Vielfalt in Unternehmen und Gesellschaft.Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Die Förderung von Diversität und Inklusion darf nicht politischen Zielen untergeordnet werden. Vielmehr liegt es in unserer Verantwortung, Vielfalt zu fördern und als Stärke zu begreifen."Bei Dataport arbeiten rund 6.000 Menschen. Menschen unterschiedlichen Alters, mit und ohne Behinderungen. Sie haben vielfältige geschlechtliche Identitäten und Orientierungen; gehören verschiedenen Religionen und Nationalitäten an oder leben nach unterschiedlichen Weltanschauungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dataport arbeiten und leben an verschiedenen Standorten in Deutschland. Sie bringen sich, ihre Erfahrung und ihre Vielfalt in ihre Arbeit ein und tragen so zum Erfolg von Dataport und zur Zufriedenheit unserer Kunden bei. Dafür fordert und fördert Dataport Chancengleichheit sowie eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts.Dataport begreift diese Vielfalt als Stärke und will auch in Zukunft vielfältig bleiben. Noch im Jahr 2024 hat der IT-Dienstleister ein Diversity Management aufgesetzt. Im laufenden Jahr steht die Förderung von Frauen und älteren Menschen im Fokus. Ein Unternehmensziel ist die Steigerung des Frauenanteils in Führungsaufgaben von 33 auf 40 Prozent.www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/6036875