Würzburg (ots) -Eine Oberlidstraffung kann nicht nur für einen wachen Blick sorgen, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken. Der Deutsche Ärzte Service bietet den Eingriff bundesweit durch erfahrene Fachärzte an - ab 899 Euro.Unsere Augen verraten oft mehr als tausend Worte - sie vermitteln Emotionen, Offenheit und Präsenz auch ohne Sprache. Ein wacher, strahlender Blick signalisiert Vitalität und Selbstbewusstsein, während erschlaffte Lider schnell einen müden oder erschöpften Eindruck hinterlassen können. "Da die Haut rund um die Augen besonders dünn ist, zeigt sich der Alterungsprozess hier meist zuerst. Überschüssiges Gewebe führt zu Schlupflidern und Tränensäcken, was den Blick schlaff und matt erscheinen lässt", weiß Isabella Schneier, Geschäftsführerin des Deutschen Ärzte Service (DÄS).Eine Oberlidstraffung kann den Gesichtsausdruck wieder jugendlich-frisch wirken lassen. Als Bindeglied zwischen Kliniken, Fachärzten und Patienten sorgt der Deutsche Ärzte Service für Schönheitsoperationen zu sensationellen Preisen in ganz Deutschland - neben Brustoperationen und anderen Körperbehandlungen gehören auch Gesichtskorrekturen wie die Oberlidstraffung zum Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von einer Kostenersparnis von 30-50 % - bei gleichbleibend hoher Qualität und medizinischer Sicherheit.Die Oberlidstraffung beim Deutschen Ärzte ServiceDie Oberlidstraffung bietet eine effektive Möglichkeit, überschüssiges Haut- und Fettgewebe zu entfernen und so das Gesicht zu verjüngen. Sie ist der häufigste ästhetische Eingriff in Deutschland. Das bestätigt eine aktuelle Studie (https://www.dgaepc.de/aktuelles/dgaepc-statistik/dgaepc-statistik-2024/) der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Ästhetische Chirurgie aus dem Jahr 2024. Demnach entfielen 14 Prozent aller ästhetisch-plastischen Operationen auf die Korrektur der Oberlider. Besonders bei Männern ist es die beliebteste OP: Die operative Entfernung der Schlupflider macht hier fast 18 Prozent aller ästhetischen Behandlungen aus.Der Deutsche Ärzte Service bietet die Oberlidkorrektur an beiden Augen bereits für ca. 899 Euro an. Besonders hoch ist die Nachfrage in Städten wie Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin und Düsseldorf.Der Eingriff wird ambulant durchgeführt und erfolgt meist unter örtlicher Betäubung. In der Regel dauert die Operation maximal 45 Minuten, sodass ein Klinikaufenthalt nicht erforderlich ist. "Auf Wunsch kann die Oberlidstraffung mit einer Unterlidkorrektur kombiniert werden. Der DÄS bietet ein Rundum-Paket, das eine medizinische Voruntersuchung, eine individuelle Beratung und Aufklärung sowie die komplette Operation inklusive Anästhesie und Nachsorge umfasst", erklärt Isabella Schneier.Fachärztliche Expertise und Sicherheit als höchster StandardDie Sicherheit und Qualität eines chirurgischen Eingriffs hängen maßgeblich von der Expertise des behandelnden Arztes ab. Beim Deutschen Ärzte Service wird die Oberlidstraffung ausschließlich von Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie durchgeführt. Dieser Facharzttitel stellt ein entscheidendes Qualitätsmerkmal dar und erfordert eine fundierte Ausbildung in diesem speziellen Bereich.Im Gegensatz dazu stehen sogenannte "Schönheitschirurgen" oder "Ärzte für ästhetische Medizin". Diese Bezeichnungen sind nicht gesetzlich geschützt und garantieren keine gesonderte Zusatzqualifikation oder Erfahrung im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Aufgrund dieser Verwirrung ist es für Kunden nicht einfach, gleich zu Beginn einer Behandlung den richtigen Arzt auszuwählen.Mit der Expertise (https://www.presseportal.de/pm/170923/5824910) und Betreuung des Deutschen Ärzte Service können Patienten sicher sein, dass sie einen Eingriff von höchster Qualität (https://www.deutscher-aerzte-service.de/qualitaet-schoenheitsoperationen-deutscher-aerzte-service) erhalten, der nicht nur ihre ästhetischen Wünsche erfüllt, sondern auch ihre Sicherheit gewährleistet - für ein langanhaltendes Ergebnis, das ein natürliches Körpergefühl vermittelt.Der Deutsche Ärzte ServiceDer Deutsche Ärzte Service hat seit 2004 ein deutschlandweites Netzwerk an spezialisierten Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie. So ist es möglich zahlreiche Schönheitsoperationen zu einem deutlich geringeren Preis als üblich anzubieten. Weitere Informationen zu den Preisen und den Standorten (https://www.deutscher-aerzte-service.de/standorte) erhalten Interessierte unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 26 26 770 bzw. unter www.deutscher-aerzte-service.de/. Alternativ kann direkt online ein medizinisches Beratungsgespräch (https://www.deutscher-aerzte-service.de/anmeldung-beratungsgesprach) vereinbart werden.