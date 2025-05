München (ots) -In Ilmenau präsentiert der IP-Management-Anbieter innovative Lösungen für Entscheidungsprozesse beim Intellectual Property Management.Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=2025LeadershipChange), ein führender Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), präsentiert sich vom 21. bis 23. Mai auf der PATINFO2025 in Ilmenau. Die renommierte Fachkonferenz gilt als zentraler Treffpunkt von IP-Experten zu den diesjährigen Themen Patentwesen, Normungen und Recherchestrategien.Im Fokus von Anaquas Messeauftritt stehen der fachliche Diskurs sowie der praxisorientierte Einsatz von Künstlicher Intelligenz im IP-Management. "Unsere KI hilft dabei, IP-Informationen schnell und effizient zu klassifizieren - das spart Zeit und eröffnet Vorteile, welche die IP-Strategie, Entscheidungsfindung und allgemeine Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden erheblich verbessern können", sagt Jan Witt, Sales Director DACH bei Anaqua. "Die PATINFO bietet dabei die ideale Plattform, um sich mit Professionals auszutauschen, über aktuelle Entwicklungen im IP-Sektor zu reflektieren und wertvollen Input zu sammeln."Witt ist am Donnerstag, den 22. Mai, ab 8:30 Uhr mit einem eigenen Impulsvortrag Teil des Ausstellerprogramms. Anhand von Kundenbeispielen und Best Practices veranschaulicht er, wie KI Unternehmen dabei hilft, bessere und schnellere IP-Einsichten zu gewinnen.Sie finden Anaqua auf derPATINFO2025, Stand 3121. bis 23. Mai 2025Campus TU Ilmenau & Festhalle IlmenauNaumannstraße 22, 98693 IlmenauDie Anaqua-Experten freuen sich darauf, sich an ihrem Stand direkt und persönlich mit Ihnen auszutauschen.Sie können sich direkt über die Veranstaltungsseite (https://www.tu-ilmenau.de/forschung/service/paton-landespatentzentrum-thueringen/das-paton/patinfo) anmelden.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu bewerten, IP-Entscheidungen zu ermöglichen und IP-Prozesse zu optimieren - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihre Anforderungen im Bereich IP-Management. Die globalen Unternehmensaktivitäten finden im Hauptsitz in Boston statt, mit Niederlassungen in den gesamten USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/6036912