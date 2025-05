Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Agentur Moody's hatte ihr US-Rating am Freitagabend von "Aaa" auf "Aa1" zurückgesetzt und dem Land damit die Top-Bonität entzogen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Zur Begründung habe es geheißen, die US-Finanzlage werde sich im Vergleich zu früheren Zeiten und zu anderen hochbewerteten Staaten wohl weiter verschlechtern. Die asiatischen Märkte hätten bereits verunsichert reagiert auf die überraschende Herabstufung der Kreditwürdigkeit. ...

