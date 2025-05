Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entspannungssignale im Zollstreit mit den USA haben dazu beigetragen, dass die Konjunktursorgen auf beiden Seiten des Atlantiks nachgelassen haben, berichten die Analysten der Helaba.Auch die Inflationssorgen seien derzeit nicht besonders stark ausgeprägt. Da die großen Notenbanken wie die EZB, Fed oder die BoE auf Sicht fahren und ihre geldpolitischen Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung in Abhängigkeit der Datenlage treffen würden, würden neue Zahlen mit Spannung erwartet. In dieser Woche stünden zunächst aber keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Nicht unerwähnt bleiben sollten aber die Verbraucherpreise in Großbritannien (Veröffentlichung am Mittwoch). Im April zeichne sich wegen höherer Steuern und Abgaben ein Inflationsanstieg ab. Dies dürfte aber nur ein einmaliger Effekt sein und die Bank von England nicht davon abhalten, am vorsichtigen Zinssenkungskurs festzuhalten. ...

