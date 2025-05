München (ots/PRNewswire) -SINEXCEL (300693.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, hat auf der Power2Drive Europe seine bahnbrechende verteilte 1280-kW-Ladelösung vorgestellt. Diese Innovation setzt neue Maßstäbe für das Aufladen von schweren Elektro-LKWs und bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Aufladeszenarien, vom Aufladen mit hoher Leistung im Megawattbereich bis hin zum Aufladen im Depot über Nacht.Verteiltes 1280-kW-Ladegerät: Führend in der Ära des Aufladens von SchwerlastfahrzeugenDie verteilte 1280-kW-Ladelösung stützt sich auf vier Säulen: schnell, effizient, komfortabel und wirtschaftlich - sie verändert das Laden von Schwerlastfahrzeugen.- Szenario-spezifische InnovationDie anpassbaren MCS-, CCS- und hängenden Zapfsäulen eignen sich für die Beladung auf Autobahnen, in Depots und an Docks mit vielseitigen Installationsoptionen für einen effizienten Betrieb.- Hohe Leistung und EffizienzJede Powerbank unterstützt bis zu 16 Anschlüsse und liefert 1280 kW mit flexibler Energieverteilung. Durch den Einsatz der SiC-MOSFET-Technologie wird ein Wirkungsgrad von 96,2 % erreicht, wodurch die Leistung verbessert und die Standortnutzung maximiert wird.- Optimiertes Hardware-Design und zukunftssichere ArchitekturDas Ladesystem ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und optimiert sowohl die Ladeleistung als auch die Kosteneffizienz. Mit Blick auf die Zukunft unterstützt es die Kapazitätserweiterung und ist kompatibel mit Solarenergiespeicher-Lösungen zur Reduzierung des Netzdrucks.SINEXCEL und Phoenix Contact stellen gemeinsam ein Megawatt-Ladesystem (MCS) vorSINEXCEL hat sich mit Phoenix Contact, einem weltweit führenden Unternehmen für zuverlässige Ladekabel, zusammengetan, um auf der Power2Drive das Megawatt-Ladesystem (MCS) vorzustellen. Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht die nahtlose Integration des MCS-Steckers mit dem hochmodernen EV-Ladegerät von SINEXCEL.Mit einer Leistung von bis zu 1500 A und 1280 kW setzt das System neue Maßstäbe für Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung. Gemeinsam treiben sie die nächste Phase der Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge voran, bieten innovative Lösungen für schnelleres und effizienteres Aufladen und gestalten die Zukunft des elektrischen Nutzverkehrs."Mit dem Einsatz von über 140.000 DC-Ladegeräten von SINEXCEL und der führenden Position von Phoenix Contact bei hochzuverlässigen Ladekabeln vereint diese Partnerschaft 15 Jahre Erfahrung im Bereich E-Mobilität", sagte Joachim Pucker, leitender Direktor des Vertriebsnetzwerks für E-Mobilität bei Phoenix Contact. "Indem wir unsere Stärken nutzen, setzen wir einen neuen Industriestandard und liefern schnellere und anwendungsspezifische Ladelösungen mit einem robusten Design, das den anspruchsvollen Anforderungen von Schwerlastkraftwagen gerecht wird."TÜV Rheinland Zertifizierung: Ein globales Siegel des VertrauensAuf der Veranstaltung erhielt das verteilte 1280-kW-Ladesystem von SINEXCEL die CE-Zertifizierung des TÜV Rheinland und unterstreicht damit seine Führungsrolle in der Ladeindustrie. SINEXCEL liefert ein komplettes Sortiment an Ladegeräten von 7 kW bis 1,28 MW, die in mehr als 60 Ländern erfolgreich eingesetzt werden und die globale Präsenz von SINEXCEL bei der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge unterstreichen.melody_yu@sinexcel.comKontakt:Melody Yumelody_yu@sinexcel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2688247/1_23.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-stellt-mcs-zusammen-mit-phoenix-contact-vor-und-prasentiert-das-1280-kw-ladesystem-auf-der-power2drive-302458823.htmlOriginal-Content von: SINEXCEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178703/6036946