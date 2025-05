Rotkreuz (ots) -Der 51-jährige Raoul Stöckle übernimmt das Präsidium des Mobility-Verwaltungsrats. Der Serial Entrepreneur und Transformationscoach will das Carsharing-Unternehmen mit Bedacht weiterentwickeln.An der Spitze der Mobility-Genossenschaft gibt's einen Wechsel: Per Delegiertenversammlung vom letzten Samstag übernimmt Raoul Stöckle das Präsidium des Verwaltungsrats. Der 51-jährige Züricher ist seit 2023 Mitglied des Gremiums und Genossenschafter der ersten Stunde. Er folgt auf Markus Mahler, der Mobility nach fünf Jahren verlässt, weil er sich - neben seinem Amt als Präsident des FC Aarau - vermehrt operativen Aufgaben und der eigenen Firma widmen möchte.Gründer von mehreren UnternehmenRaoul Stöckle hat an der University of Kent in England Materialwissenschaften studiert und an der ETH Zürich in Physik und Chemie promoviert. Der Serial Entrepreneur und Transformationscoach hat mehrere Unternehmen gegründet - darunter das E-Bike-Sharing Bond Mobility, die Ökostrom-Handelsplattform Ecotricity oder die Äss-Bar, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Nebst seinen Mandaten als Unternehmer und Verwaltungsrat ist Raoul Stöckle in Verbänden und in der Politik in seiner Wohnortsgemeinde Uster aktiv.Wandel und WachstumAls Verwaltungsratspräsident möchte Raoul Stöckle das Carsharing-Unternehmen im Wandel begleiten und "meine Kolleginnen und Kollegen mit bewussten Impulsen herausfordern". Dank der tatkräftigen Arbeit in den vergangenen Jahren habe Mobility die Chance, aus einer Position der Stärke heraus seine Transformation weiterzutreiben und zu wachsen. "Einerseits ist da das etablierte Geschäftsmodell, das bewahrt werden will - anderseits geht es darum, sich kontinuierlich zu erneuern."Laurent Roux neu in den Verwaltungsrat gewähltDie Delegiertenversammlung der Mobility Genossenschaft hat am letzten Samstag auch die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Carol Chisholm, Rebecca Karbaumer und Matthias Wunderlin bestätigt. Darüber hinaus haben die Delegierten mit Laurent Roux ein neues Mitglied gewählt und den Verwaltungsrat somit wieder komplettiert. Laurent Roux ist Direktor der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sowie Vorstandsmitglied des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV).ÜBER MOBILITYMobility ist das marktführende Schweizer Carsharing-Unternehmen. Die Genossenschaft bietet ihren Kundinnen und Kunden mehr als 3'000 Fahrzeuge für jede Situation an 1'600 Standorten an. Die Nutzung der Autos ist dank digitaler Technik und einer modernen App einfach, preiswert und vor allem nachhaltig. Ein Mobility-Auto ersetzt im Schnitt 18 Privatfahrzeuge und schafft damit Platz, verringert den Verkehr und entlastet die Umwelt.PRESSEKIT: Download von Bildmaterial, Video, Grafiken und Texte: Mediacenter (http://www.mobility.ch/de/mediacenter)Pressekontakt:Stefan Roschi, Verantwortlicher Kommunikation & MedienTelefon 041 248 21 57presse@mobility.chOriginal-Content von: Mobility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010161/100931746