So schnell kann es gehen. Statt der alten Börsenweisheit sell-in-may zieht der DAX auf ein Rekordhoch. Eine Aktie eskaliert komplett. Erinnern Sie sich noch an die erste Aprilwoche? Die Frage klingt als wäre es zehn Jahre her. Doch Rheinmetall-Investoren muss wie eine Ewigkeit vorkommen. Am Ausverkaufstag des DAX gab es die Rheinmetall-Aktie nämlich kurzzeitig für weniger als 1000 Euro. Mittlerweile ist sie binnen sechs Wochen um sagenhafte 75 Prozent gestiegen. "Wir sehen 2025 keinen einzigen Tag ...

