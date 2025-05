Die Quantum Computing-Aktie explodierte zum Wochenausklang um +39%, aktuell steht sie bei 12,90 US$. Ursache hierfür waren die Zahlen für das erste Quartal, sie fielen besser aus als von den Marktteilnehmern erwartet. Ist dieser starke Kursanstieg nachhaltig? Wichtige Meilensteine erreicht Mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal am 15. Mai wurde ebenfalls mitgeteilt, dass der Bau der Gießerei für die Photonic Chip in Tempe, Arizona, fertiggestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...