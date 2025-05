Mainz (ots) -Sie versprechen Süßes ohne Reue: Agavendicksaft, Stevia, Xylit, Erythrit und Co. Was ist dran am Hype um die süßen Alternativen? Sind sie wirklich gesund und unbedenklich für Mensch und Natur? In "Zuckeralternativen - Genuss mit Beigeschmack" geht Filmemacherin Judith Paland der Sache auf den Grund. Ab Freitag, 23. Mai 2025, 9.00 Uhr, im ZDF streamen und am Sonntag, 25. Mai 2025, 15.45 Uhr, im ZDF zu sehen.Pestizide, Energiekosten und UmweltzerstörungHerkömmlicher Zucker gilt als Mitverursacher für Karies, Adipositas, Diabetes. Doch auch die Alternativen sind ein Genuss mit Beigeschmack: Gesundheitsvorteile sind oft nicht vorhanden. Der intensive Anbau, unter Einsatz von Pestiziden, schadet der Umwelt und sorgt für hohe Energiekosten. Ein beliebtes Ersatzprodukt ist Agavendicksaft. Die Pflanzen dafür kommen hauptsächlich aus Mexiko. Der Anbau in riesigen Monokulturen laugt die Böden aus und verursacht Erosion. Agaven beginnen nach sieben bis 15 Jahren zu blühen und sich zu vermehren. Ein Prozess der wichtig für die Artenvielfalt ist. Doch die industrielle Landwirtschaft in Mexiko hat diese Zeit nicht: Die Pflanzen werden im Akkord hochgezogen und bereits nach fünf Jahren geerntet. Gut fürs Geschäft - schlecht fürs Ökosystem.Lange Transportwege für alternative SüßungsmittelAgavendicksaft aus Mexiko, Dattelsirup aus Tunesien, Reissirup aus Thailand, Kokosblütenzucker aus Indonesien: Die alternativen Süßungsmittel haben lange und damit kostspielige Transportwege. Das gilt auch für Xylit und Erythrit - zum großen Teil in China produziert. In Sachen Nachhaltigkeit punktet also der heimische Zucker aus der Zuckerrübe.Gibt es nachhaltigen und gesunden Zuckerersatz?Die Chancen, eine umweltschonende und gesunde Zuckeralternative zu entwickeln, sind vielversprechend. An der Uni Bonn forschen zwei Wissenschaftler an einem süßen Ballaststoff, der günstig produzierbar ist, weniger Kalorien hat und außerdem gut für die Darmflora und ein Mittel gegen den weltweiten Ballaststoffmangel in unserer Ernährung ist.Die Sendung "Zuckeralternativen - Genuss mit Beigeschmack" wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung im ZDF erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fplanete&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C927c7adb9a864e8f9e2708dd921d8a3c%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638827377749580340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d4TDPKeTfZSnBthkST0m33zCJx%2FqVBp06Bw9rW155TI%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Genuss mit Beigeschmack: Wir prüfen Lebensmittel (https://www.zdf.de/dokus/genuss-mit-beigeschmack-100) im Streaming-Portal des ZDFPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6036976