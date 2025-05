Der Investmentmanager Pangaea Life hat sein erstes Produkt außerhalb der Lebensversicherung auf den Markt gebracht. Durch den geschlossenen Publikumsfonds erhalten Privatanleger die Möglichkeit, in nachhaltige Wohnimmobilien in der Boomregion des US-Sunbelts zu investieren. Der Münchener Investment Manager Pangaea Life bringt mit "Pangaea Life Co-Invest US Residential" bringt der Münchener Investmentmanager Pangaea Life erstmals ein Produkt außerhalb der Lebensversicherung auf den Markt. Der geschlossene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...