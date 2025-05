Verl (ots) -Viele Fitnessstudios investieren in Agenturen - und stehen dennoch Monate später ohne echte Ergebnisse da. Enttäuschte Erwartungen, unqualifizierte Leads oder fehlender Support sind keine Seltenheit. Woran aber erkennt man eine seriöse Agentur - und welche Rolle spielen Prozesse, Vertrieb und echte Praxiserfahrung dabei? Luca Weigel und Antonios Kompodietas von Mitglieder Wachstum geben einen Einblick in häufige Fehler, entscheidende Auswahlkriterien und ihren eigenen Weg vom Studio-Betreiber zum Experten für nachhaltiges Wachstum.Wer ein Fitnessstudio führt, weiß: Mehr Mitglieder bedeuten mehr Umsatz - aber der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Viele Betreiber setzen daher auf externe Agenturen, in der Hoffnung auf schnelle Resultate. Doch die Realität sieht oft anders aus: Die Leads sind nicht erreichbar, Interessenten erscheinen nicht zum Termin oder sagen kurz danach wieder ab - und echte Abschlüsse bleiben aus. "Wir sprechen fast täglich mit Betreibern, die frustriert berichten: 'Mit der letzten Agentur hat's auch nicht funktioniert, wieder nur schlechte Leads'", erzählt Luca Weigel von der Werbewunder GmbH.Was dabei häufig übersehen wird: "In den meisten Fällen liegt das Problem gar nicht am Marketing - sondern an einem fehlenden Vertriebsprozess", ergänzt der Agenturgründer. Genau hier setzt die Arbeit von Luca Weigel und Antonios Kompodietas an. Mit ihrem Unternehmen Mitglieder Wachstum haben sie eine Methodik entwickelt, die weit über reine Leadgewinnung hinausgeht. Dass ihr Ansatz funktioniert, haben sie nicht nur in der Theorie, sondern in der eigenen Praxis bewiesen: In ihren eigenen Studios konnten sie durch eine gezielte Kombination aus strukturierter Kampagnenführung und optimiertem Verkaufsprozess innerhalb eines Jahres über 1.200 Verträge abschließen. Auch externe Studios profitieren von diesem Know-how. Ihr Ansatz zeigt deutlich: Nachhaltiges Wachstum braucht mehr als Werbung - es braucht ein System, das sich im Studioalltag bewährt.Agentur ist nicht gleich Agentur - woran Fitnessstudios seriöse Partner erkennenWer mit einer Agentur zusammenarbeitet, erwartet mehr als schicke Anzeigen und wohlklingende Versprechen - nämlich Ergebnisse, die sich im Studioalltag tatsächlich bewähren. Doch genau hier scheitern viele Kooperationen: Zwischen Marketingtheorie und betrieblicher Realität klafft oft eine große Lücke. Wer langfristig erfolgreich sein will, braucht deshalb einen Partner, der nicht nur im Marketing zu Hause ist, sondern auch die Abläufe vor Ort versteht. Die folgenden vier Aspekte zeigen, worauf es bei der Wahl der richtigen Agentur wirklich ankommt - und welche Fehler sich vermeiden lassen.Tipp 1: Nicht nur Leads, sondern passgenaue LösungenWer ausschließlich auf Werbeanzeigen setzt, ohne sich den internen Ablauf anzusehen, wird nur begrenzte Erfolge erzielen. Gute Agenturen analysieren das Umfeld, die Konkurrenz und die bestehenden Prozesse im Studio - und passen ihre Kampagnen genau daran an. Bei Mitglieder Wachstum gehört zur Zusammenarbeit deshalb immer eine Einstiegsanalyse, bei der Zielgruppe, Werbehistorie und Wettbewerber unter die Lupe genommen werden. Die Leadgewinnung erfolgt meist über Meta Ads (Facebook & Instagram), teilweise auch Google oder LinkedIn - ergänzt durch Retargeting, E-Mail-Marketing und auf Wunsch auch organische Inhalte. Doch Werbung ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, wie mit den Leads umgegangen wird.Tipp 2: Ohne funktionierenden Vertriebsprozess bringt auch der beste Lead nichtsEin häufiges Problem vieler Studios: Der Verkauf ist oft kein eigenständiger Bereich, sondern wird nebenbei von Trainern übernommen - meist ohne klare Struktur, Schulung oder Erfolgskontrolle. Die Folge sind unrealistische Erwartungen an die Abschlussquote und ungenutzte Potenziale im Vertriebsprozess. Genau hier setzt Mitglieder Wachstum an: Mit klar definierten Verkaufsskripten, gezielten Schulungen und regelmäßigen Auswertungen etablieren sie einen Vertriebsprozess, der funktioniert. Dabei begleiten sie ihre Kunden kontinuierlich, unterstützen bei der praktischen Umsetzung, analysieren fortlaufend die Ergebnisse und passen Maßnahmen flexibel an. Perspektivisch wird das Angebot um ein eigenes Inhouse-Vertriebstraining erweitert, um Studios noch gezielter im Verkaufsalltag zu unterstützen.Tipp 3: Individualität statt Copy-and-paste - warum Standardlösungen scheiternViele Agenturen setzen auf vorgefertigte Funnel-Systeme und werben mit Versprechen wie "100 Leads in wenigen Tagen". In der Praxis zeigt sich jedoch schnell: Solche Standardlösungen greifen zu kurz - denn ohne individuelle Anpassung an Standort, Zielgruppe und interne Kapazitäten verpufft der Effekt. Mitglieder Wachstum verfolgt daher einen anderen Ansatz. Statt auf Copy-and-paste-Kampagnen zu setzen, entwickelt das Team um Luca Weigel und Antonios Kompodietas passgenaue Strategien, auch für spezialisierte Angebote wie Kältekammern, bei denen das Team zusätzlich eigene Marktforschung betreibt. Die Basis dafür bildet eine mindestens dreimonatige Anlaufphase, in der Standort, Zielgruppe und bisherige Maßnahmen genau analysiert und angepasst werden. Darauf aufbauend erfolgt die weitere Betreuung mit flexibel wählbaren Laufzeiten von drei, sechs oder zwölf Monaten.Tipp 4: Praxiserfahrung und nachweisbare Erfolge sind entscheidendEine seriöse Agentur kann nicht nur theoretische Konzepte präsentieren, sondern weist nachweisbare Erfolge vor - idealerweise aus dem eigenen Betrieb. Luca Weigel und Antonios Kompodietas sind selbst Betreiber von Fitnessstudios und haben dort ihre Strategien erfolgreich umgesetzt: Innerhalb eines Jahres konnten sie in ihren eigenen Studios über 1.200 neue Verträge abschließen und den Mitgliederstand auf rund 3.130 erhöhen. Diese praktischen Erfahrungen bilden die Grundlage ihrer Beratung und Umsetzung bei Kunden. So erreichten sie beispielsweise für ein externes EMS-Studio eine beeindruckende Abschlussquote von 80 Prozent im ersten Monat nach Umstrukturierung des Vertriebs. Pressekontakt:Werbewunder GmbHVertreten durch: Luca Weigel, Antonios KompodietasE-Mail: lucaweigel@mitglieder-wachstum.deWebseite: https://www.mitglieder-wachstum.de/Original-Content von: Werbewunder GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179374/6037003