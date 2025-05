Remscheid (ots) -Datenschutz gilt in vielen Unternehmen als lästige Pflicht - doch mit dem richtigen System wird er zum echten Wettbewerbsvorteil. Julia Bovermann, Geschäftsführerin der Bovermann IT Solutions GmbH, hat mit SETUP Bovermann 4.0 ein digitales DSGVO-Paket entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Wie aber funktioniert das konkret?Kleine und mittelständische Unternehmen wünschen sich vor allem eines: rechtssicher und effizient arbeiten. Doch beim Thema Datenschutz stehen sie oft vor einem Dilemma: Zwischen komplizierten Vorlagen, veralteten Prozessen und unverständlichen Anforderungen bleibt kaum Zeit fürs Kerngeschäft. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob alles korrekt umgesetzt ist - und ob die nächste Prüfung teuer werden könnte. Das führt nicht nur zu Frustration im Team, sondern auch zu einem Gefühl permanenter Unsicherheit. Dabei wissen viele Unternehmer: Datenschutz ist längst mehr als eine rechtliche Pflicht - er ist ein Vertrauensfaktor gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern. "Die größte Hürde ist oft nicht der Datenschutz selbst, sondern der Weg dorthin", erklärt Julia Bovermann, Geschäftsführerin der Bovermann IT Solutions GmbH. "Deshalb haben wir einen digitalen Prozess entwickelt, der einfach funktioniert - und das mit weniger als zwei Stunden Aufwand im Jahr.""Wir machen Datenschutz wieder zu dem, was er sein sollte: eine Vertrauensbasis - kein Zeitfresser", erklärt sie weiter. Mit über 30 Jahren Erfahrung in IT-Sicherheit und Datenschutz entwickelt die Bovermann IT Solutions GmbH praxisnahe Lösungen, die echten Mehrwert bieten. Geschäftsführerin Julia Bovermann - zertifizierte Datenschutzbeauftragte, EFQM-Assessorin und Expertin für IT-Sicherheit - weiß schließlich genau, worauf es ankommt. Ihr Ansatz: Minimale Komplexität, maximaler Schutz. Aus diesem Grund basiert das innovative DSGVO-Paket "SETUP Bovermann 4.0" des Unternehmens auf einem digitalen Assistenten, der Unternehmen Schritt für Schritt durch alle Datenschutzanforderungen führt. Wie genau diese Lösung funktioniert und welche Vorteile sie für kleine und mittelständische Unternehmen bietet, erklärt Julia Bovermann im Folgenden.1. Vorteil: Smarte Umsetzung statt PapierchaosEs ist ganz klar: Viele Unternehmen scheitern am Datenschutz nicht aus Unwillen, sondern an der Umsetzung. Komplizierte Vorlagen, unverständliche Begriffe und manuelle Prozesse machen den Einstieg schwer und die Einhaltung aufwendig. SETUP Bovermann 4.0 bietet hier eine echte Alternative: Ein digitaler Assistent begleitet Unternehmen Schritt für Schritt durch alle relevanten Datenschutzanforderungen. Anstelle von Formularbergen werden alle Pflichtdokumente - zum Beispiel Verarbeitungsverzeichnisse oder technische-organisatorische Maßnahmen (TOM) - automatisch erstellt.2. Vorteil: Alles im Blick - mit einem zentralen DashboardDatenschutz ist nur dann effizient, wenn Unternehmen jederzeit den Überblick behalten. Genau dafür sorgt das zentrale Dashboard von SETUP Bovermann 4.0. Es bildet alle relevanten Aufgaben, Fristen und Zuständigkeiten übersichtlich ab, sodass jederzeit klar ist, was bereits erledigt wurde und welche Maßnahmen noch offen sind.Die lückenlose Dokumentation aller Änderungen erfolgt revisionssicher und automatisch im Hintergrund - das gibt nicht nur Sicherheit für interne Zwecke, sondern auch bei externen Prüfungen oder Audits. Unternehmen müssen sich also nicht mehr durch unübersichtliche Excel-Listen oder Papierordner kämpfen, sondern haben alle Datenschutzprozesse zentral, digital und transparent verfügbar.3. Vorteil: Website-Datenschutz inklusive - vollautomatisch und rechtssicherDie meisten Datenschutzprobleme entstehen heute über die Website - sei es durch eingebettete Tools, Tracking-Software oder Drittanbieter-Dienste.SETUP Bovermann 4.0 erkennt diese Herausforderungen automatisch: Ein integrierter Website-Scanner identifiziert verwendete Tools, Cookies und Dienste. Auf Basis dieser Daten wird eine rechtssichere, individuelle Datenschutzerklärung erstellt - abgestimmt auf die tatsächliche Nutzung, nicht auf eine Standardvorlage. Selbst komplexere Auftritte mit Google Analytics, Social Media oder Cloud-Diensten lassen sich so problemlos abbilden.4. Vorteil: Auftragsverarbeitung leicht gemachtDer Umgang mit externen Dienstleistern stellt viele Unternehmen im Datenschutz vor Herausforderungen - insbesondere, wenn es um die gesetzlich vorgeschriebenen Verträge zur Auftragsverarbeitung geht. Mit SETUP Bovermann 4.0 wird dieser Bereich vollständig automatisiert: Auf Basis der eingesetzten Dienstleister werden passende Verträge generiert und zentral gespeichert.Ein intelligentes Vertragsmanagement sorgt dafür, dass alle Vereinbarungen schnell auffindbar und aktuell sind. Das mühsame Nachrecherchieren, ob ein Vertrag vorhanden ist oder in welcher Fassung, entfällt ebenso wie der Aufwand, juristische Fachtexte zu verstehen oder externe Beratung hinzuzuziehen. So wird auch die Zusammenarbeit mit Dienstleistern rechtssicher und effizient geregelt - ohne zusätzlichen Aufwand.5. Vorteil: Schulung und Awareness für MitarbeiterDatenschutz betrifft nicht nur die Geschäftsführung, sondern das gesamte Team. Deshalb beinhaltet das SETUP Bovermann 4.0 auch ein professionelles Schulungsmodul für Mitarbeiter. Alle Beschäftigten erhalten regelmäßige, verständlich aufbereitete Online-Schulungen, die sich bei Bedarf an spezifische Rollen oder Branchenanforderungen anpassen lassen.Der Schulungsfortschritt wird automatisch dokumentiert, sodass Unternehmen jederzeit den Nachweis über die Sensibilisierung ihrer Teams erbringen können - ein wichtiger Punkt im Rahmen der Rechenschaftspflicht nach DSGVO. Auf diese Weise wird Datenschutz Schritt für Schritt in die Unternehmenskultur integriert, ohne dass zusätzliche Koordinationsaufwände entstehen.6. Vorteil: Minimaler Aufwand - maximaler EffektDer wohl größte Vorteil für KMU: Der gesamte Datenschutzprozess ist in unter zwei Stunden pro Jahr umsetzbar. Alle Aufgaben sind digitalisiert, wiederkehrende Prozesse automatisiert - von der Risikoanalyse über die Website-Analyse bis zur Mitarbeiterschulung. Unternehmen sparen Zeit, Geld und Nerven - und erhalten zugleich ein professionelles Datenschutzniveau.7. Vorteil: Optimal für KMU - ohne juristische Vorkenntnisse und ohne eigene DatenschutzabteilungSETUP Bovermann 4.0 wurde mit einem klaren Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Es richtet sich gezielt an Betriebe, die keine eigene Datenschutzabteilung unterhalten und keine Ressourcen für aufwendige Umsetzungsprojekte haben. Die Lösung ist sofort einsatzbereit, benötigt keinerlei juristisches oder technisches Vorwissen und lässt sich problemlos in bestehende Strukturen integrieren. Dadurch entsteht ein niedrigschwelliger Zugang zur DSGVO-Compliance, der besonders für Unternehmer attraktiv ist, die Klarheit statt Komplexität suchen. SETUP Bovermann 4.0 ermöglicht es, Datenschutz nicht als Last, sondern als Vertrauensvorsprung zu nutzen - und das mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand.FazitMit SETUP Bovermann 4.0 wird Datenschutz vom Pflichtprogramm zum strategischen Vorteil. Mit SETUP Bovermann 4.0 wird Datenschutz vom Pflichtprogramm zum strategischen Vorteil. Die digitale Lösung zeigt, dass rechtssichere DSGVO-Umsetzung heute weder kompliziert noch zeitintensiv sein muss. Für KMU eröffnet sich damit ein neuer Weg: weg von Bürokratie, hin zu mehr Effizienz, Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit - mit Blick auf eine digitale Zukunft, in der Datenschutz nicht bremst, sondern stärkt.