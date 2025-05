Berlin (ots) -Sie ist süß, saftig, aromatisch und der Inbegriff des Frühsommers: Die deutsche Erdbeere. Am 24. Mai steht sie im Mittelpunkt des TAGS DER DEUTSCHEN ERDBEERE. Gewürdigt werden dabei nicht nur die vielen Tausend Tonnen, die jährlich auf deutschen Feldern geerntet werden - im Jahr 2024 waren es über 120.000 Tonnen*, sondern auch die vielen regionalen Produzenten, die für Frische, Qualität und nachhaltige Anbaumethoden stehen. Die Erdbeere ist nämlich weit mehr als nur ein süßes Früchtchen - sie ist ein emotionales Kulturgut, das Erinnerungen weckt, Menschen verbindet und für saisonalen Genuss steht, wie kaum eine andere Frucht.(*Quelle: AMI, Destatis, GfK)Deutsch, fruchtig, beliebtErdbeeren gehören zu den beliebtesten Beerenfrüchten der Deutschen: Rund 2,8 Kilogramm pro Kopf wurden 2024 konsumiert - Tendenz stabil. Besonders geschätzt werden dabei Früchte aus heimischem Anbau, denn kurze Wege bedeuten Frische und vollen Geschmack. Mehr als 50 Prozent des Verbrauchs stammen von deutschen Feldern*, was nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch die wirtschaftliche Basis vieler Familienbetriebe im Obstbau sichert. Ein Grund mehr der saftig-roten Sommerbotin mehr Aufmerksamkeit zu schenken - noch dazu wo sie vollreif gepflückt nicht nur besonders aromatisch ist, sondern laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) auch einen noch höheren Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und bioaktiven Substanzen hat.(*Quelle: AMI, Destatis, GfK)TAG DER DEUTSCHEN ERDBEEREAm 24. Mai wird deshalb mit vielen Rezepten, unterhaltsamen Social-Media-Aktionen (@deutschlandbeere) und diversen, individuell durchgeführten Aktionen in Handel und Hofläden gefeiert. Mit etwas Glück gibt's hier und da sogar ein paar beerige Kostproben - auch wenn Erdbeeren botanisch gesehen gar keine Beeren sind, sondern Sammelnussfrüchte. Ihrer Beliebtheit tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Erdbeeren punkten einfach mit ihrem wunderbaren Aroma, verführerischen Duft und viel gesunder Power, z. B. hohem Vitamin-C-Gehalt, wichtigen sekundären Pflanzenstoffen und geringem Kalorienanteil.Erdbeere mit HaltungDer Aktionstag will aber nicht nur den Genuss in den Vordergrund stellen, sondern auch ein Bewusstsein schaffen für die Herausforderungen im Beerenanbau - von zunehmenden Wetterextremen über Fachkräftemangel bis hin zu Dumpingpreisen bei Importware. Erdbeeren aus Deutschland werden in Handarbeit geerntet - das erfordert Fingerspitzengefühl, Erfahrung und einen hohen Qualitätsanspruch. Der TAG DER DEUTSCHEN ERDBEERE will deshalb auch ein Zeichen setzen: Für Wertschätzung regionaler Produkte und die Menschen, die sie mit Hingabe erzeugen."Die Erdbeere ist für viele ein Stück Kindheit, Sommer und Heimat", sagt Thorsten Flick, Geschäftsführer des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände e.V. "Mit dem Tag der deutschen Erdbeere möchten wir den Menschen bewusst machen, wie wertvoll regionale Lebensmittel sind - und was alles dahintersteckt."Tipps rund um die süße FruchtErdbeeren gehören nicht ins Gemüsefach, sondern möglichst frisch auf den Teller. Wer sie lagern muss, sollte sie kühl und nebeneinander liegend aufbewahren - ungewaschen, damit sie nicht matschig werden. Beim Einkauf auf eine pralle, rote Farbe, glänzende Oberfläche und frische Kelchblätter achten.Kreativ durch die BeerenzeitOb klassisch mit Sahne, als Topping im Frühstücks-Bowl oder als Zutat in sommerlichen Salaten - die Erdbeere ist ein Multitalent, besonders lecker als Spargel-Pfannkuchen mit Pesto und Erdbeeren, Quinoasalat mit Erdbeere, Gurke und Minze oder fruchtiger Beerenshake mit Erdbeeren, Joghurt und Leinsamen.Rezeptidee: Strawberry Matcha LatteLeicht / vegetarisch / 15 Min.Zutaten (für 2 Gläser):- 16 frische Erdbeeren- 2-3 EL Zucker oder Honig (je nach Geschmack)- 4 TL Matcha-Pulver- 100 ml heißes Wasser (nicht kochend)- 400 ml Milch oder pflanzliche Alternative (z. B. Hafer- oder Mandelmilch)- EiswürfelZubereitung:1. Erdbeeren gründlich waschen, vom Strunk befreien und fein pürieren oder kurz in der Mikrowelle erwärmen, sodass sie weicher werden und dann mit einer Gabel zerdrücken.2. Das Erdbeerpüree in ein großes Glas geben und mit Zucker oder Honig verrühren.3. Matcha-Pulver in eine kleine Schale oder Tasse sieben. Mit heißem Wasser aufgießen und mit einem Schneebesen (idealerweise einem Bambusbesen extra für Matcha) schaumig schlagen.4. Eiswürfel auf das Erdbeerpüree füllen. Dann nacheinander die Milch und den aufgeschäumten Matcha ins Glas geben.5. Kurz umrühren oder als "Layered Drink" servieren - und genießen!Pressekontakt:Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V.c/o Pretzlaw Communicationspresse@pretzlaw.deoderThorsten Flick (GF)thorsten.flick@netzwerk-spargelbeeren.deOriginal-Content von: Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169672/6037022