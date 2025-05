Freudige Stimmung am Markt: Der ATX im Aufwind, Dividenden stehen an und Hauptversammlungen werfen ihre Schatten voraus. Gute Laune gab es vergangene Woche. Der ATX schloss im Plus und hat die durch die erratische Zollpolitik der US-Regierung ausgelöste Trump-Delle wieder ausgeglichen. Andererseits gab es auch beim Wiener Börse Preis Grund zum Lachen - einerseits für die Sieger, andererseits beim Netzwerken - ...

