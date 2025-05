In der jüngsten Vergangenheit verzeichneten spekulative Quanten-Aktien wie D-Wave teils kräftige Kursgewinne. Besonders am vergangenen Freitag setzte sich dieser Trend eindrucksvoll fort - diesmal mit einem anderen Überraschungskandidaten, der rund 40 Prozent zulegte; die Hintergründe dazu lesen Sie hier. In einem Marktumfeld, das stark von Zukunftsvisionen und technologischen Durchbrüchen geprägt ist, können bereits kleine Impulse erhebliche Kursbewegungen bei wachstumsstarken Titeln auslösen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...