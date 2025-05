Köln (ots) -Eine alte Liebe sorgt für Trubel bei "Alles was zählt": Am 17.06.2025 (Folge 4718) feiert Schauspielerin Darya Birnstiel ihr Seriendebüt in der Rolle der Lara Brandt, Milans (Vitali Huk) ehemalige Eislaufpartnerin und Ex-Freundin."Lara ist extrem zielstrebig. Für sie zählt nur der Erfolg - auch wenn das bedeutet, persönliche Beziehungen hinten anzustellen", so Birnstiel über Lara, die in der Serie bei der Europameisterschaft auf ihren Ex-Partner Milan trifft. Nach seiner Verletzung hatte sie ihn sportlich wie privat hinter sich gelassen und tritt jetzt gegen ihn und seine neue Partnerin Charlie (Shaolyn Fernandez) an. Laras Auftauchen sorgt für Chaos und bringt das junge Liebesglück von Milan und Charlie in Gefahr, denn Lara lässt nichts unversucht, um die beiden als Konkurrenz um den EM-Titel auszuschalten."Für die Rolle trainierte Darya Birnstiel bis zu fünfmal pro Woche: "Eiskunstlauf verlangt enorme Präzision. Das viele Training hat mir geholfen, Lara authentisch darzustellen." Besonders herausfordernd war für sie der Paarlauf, den sie für AWZ zum ersten Mal absolvierte, denn auch privat ist die Schauspielerin begeisterte Eisläuferin: "Letzten Herbst habe ich nach über 20 Jahren wieder damit begonnen - es ist mein größtes Hobby."Ihr erster Drehtag war für Birnstiel ein Sprung ins kalte Wasser - oder besser gesagt: Auf das glatte Eis. "Ich bin direkt mit den großen Europameisterschafts-Szenen eingestiegen. Zum Glück kannte ich durch das Training schon ein paar Gesichter, das hat vieles erleichtert. Trotzdem war ich nervöser als gedacht - vor allem bei den Küren vor Publikum und Kameras."Ihre Szenen sind bereits abgedreht. Ein weiteres Engagement bei "Alles was zählt" - vielleicht sogar langfristig - könne sie sich sehr gut vorstellen: "Schauspiel und Eiskunstlauf in einem Projekt verbinden zu können, ist für mich eine absolute Traumrolle. "Auch ein Umzug von München nach Köln ist für sie denkbar: "Ich habe mich in den letzten Monaten echt wohl hier gefühlt"."Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.Pressekontakt:Nina VollweilerPresse Partner KölnT: +49 (0)221-165 343 57vollweiler@presse-partner-koeln.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6037033