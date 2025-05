Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

Company Name: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Dreimonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 19.05.2025

Target price: EUR29

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 29,00.

Zusammenfassung:

Wie erwartet war die Berichterstattung für Q1 im Vergleich zum Vorjahr schwach. Spürbare Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung waren jedoch ein Silberstreif am Horizont, der im Vorquartal noch nicht sichtbar war. Die Initiativen zur Neuausrichtung führten zu einer deutlichen Verbesserung des Betriebskapitals und setzten liquide Mittel frei. Dies glich die schwache operative Performance in Q1 aus und führte zu einem FCF von EUR15 Mio. Darüber hinaus bestätigte das Management die Guidance (~ 1 Mrd. Umsatz; 5,0% bis 6,5% AEBITDA-Marge), was darauf hindeutet, dass die Erträge in den kommenden Quartalen steigen dürften. Es bleibt noch mehr zu tun, insbesondere bei der Optimierung der Bilanz, aber die Initiativen beginnen sich positiv auszuwirken, und wir sollten im Laufe dieses Jahres einen Hinweis auf das Potenzial des neu gestalteten Geschäfts erhalten. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem unveränderten Kursziel von EUR29 ein (Aufwärtspotenzial: 112%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 29.00 price target.



Abstract:

As expected, Q1 reporting was down Y/Y. But tangible progress in the strategic overhaul provided a silver lining that was not yet visible in the prior quarter. Realignment initiatives have finally released cash from working capital. This negated the weak operating performance in Q1 leading to FCF generation of EUR15m. Plus, management confirmed guidance (~EUR1bn sales; 5.0% to 6.5% AEBITDA margin), which indicates that earnings should pick up during the coming quarters. There is more work to be done, particularly in optimising the balance sheet, but the initiatives have things finally moving in the right direction, and we should have an indication on the potential of the revamped business later this year. We stick to our Buy rating and EUR29 TP (upside: 112%).



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



