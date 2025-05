Der Bitcoin hat sich in der Nacht auf Montag bei rund 107.069 Dollar zweitweise bis auf rund 2.000 Dollar an sein Rekordhoch angenähert. Statt des Ausbruchs folgte darauf jedoch ein Rücksetzer auf rund 102.000 Dollar. Im Chart bahnt sich aber dennoch ein wichtiges Kaufsignal an, das auf kräftige Anschlussgewinne hoffen lässt.

