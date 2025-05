Die Enapter AG hat einen weiteren Meilenstein gesetzt: Im Rahmen des staatlichen Forschungsprojekts H2-HUB des Center for Research and Technology Hellas erhält das Unternehmen einen Großauftrag zur Lieferung von Megawatt-Multicore-Elektrolyseuren an die griechische Tekal S.A. Die Anlagen gehen im Q2 2026 in Betrieb und sollen grünen Wasserstoff für Fahrzeugbetankung ebenso bereitstellen wie zur Stromerzeugung - ein starkes Signal für die steigende Nachfrage im Megawatt-Segment. KI-Power und Skalierbarkeit als Erfolgsrezept CEO Dr. Jürgen Laakmann sieht in dem Auftrag den Beleg für die marktführende ...

