München (ots) -Die Gäste:Peer Steinbrück (Bundesfinanzminister a.D.)Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)Andrew Langer (Präsident Institute for Liberty)Petra Gerster (Moderatorin und Autorin)Christoph Schwennicke (t-online)Victoria Reichelt (Journalistin)SPD im Umbruch und Start der schwarz-roten KoalitionIm Studio der ehemalige Bundesfinanzminister und Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück (SPD).Verhandlungen oder neue Sanktionen gegen RusslandIm Gespräch der ehem. Diplomat und langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und der konservative Aktivist und Trump-Unterstützer Andrew Langer.Es kommentieren: Die langjährige Moderatorin der ZDF-"heute"-NachrichtenPetra Gerster, der Politikchef bei t-online Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar