Mit einer Investition von 12 Millionen Pfund hat Yasa in Yarnton die erste Fabrik für Axialfluss-Elektromotoren in Großbritannien errichtet. Der neue Standort hat eine Kapazität von mehr als 25.000 Einheiten pro Jahr - und soll "einen strategischen Schritt bei der Skalierung der Hochleistungs-Elektroantriebstechnologie" darstellen. Yasa hat seine vollständig modernisierte Produktionsstätte für Elektromotoren in Yarnton in der Nähe von Oxford offiziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...