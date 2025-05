Mainz (ots) -Atemlos verfolgt die Welt eine Politik der Abrissbirne unter US-Präsident Donald Trump - mit ihren Traditionsbrüchen, Stellungswechseln und Widersprüchen. Was unterhalb der stürmischen Oberfläche die USA in eine neue Welt treibt, das beleuchtet die aktuelle Dokumentation von Claus Kleber und Angela Andersen über "Trump und das Silicon Valley - Staatsstreich der Tech-Oligarchen" - zu sehen am Donnerstag, 22. Mai 2025, ab 10.00 Uhr im Streaming-Portal des ZDF und ab 22.15 Uhr im ZDF-Programm.Das Konzept von "Flood the Zone with Shit", einst ausgerufen von Trump-Flüsterer Steve Bannon, zeigt Wirkung: Öffentlichkeit und Medien kommen nicht mehr hinterher. Sie schaffen es nicht, all die Falschbehauptungen, Gesetzesbrüche und Dummheiten ans Licht zu bringen und zu untersuchen, während die MAGA-Maschinerie weiter auf Hochtouren läuft. Anführer der digitalen Revolution - es sind fast ausschließlich Männer - bemannen die Trump-Administration mit ihren Leuten und mit Vize-Präsident JD Vance an der Spitze. Sie sollen dafür sorgen, dass alle Beschränkungen für ihre Unternehmen und Auftraggeber fallen. Projekte wie Krypto-Währungen, der Einsatz künstlicher Intelligenz in allen Bereichen von Wissenschaft, Wirtschaft und Militär, ungehemmte, unterschiedslose Verbreitung von News, Legenden und Behauptungen und rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen sollen die USA zur Übermacht des 21. Jahrhunderts machen. Sonst, so ihr Argument, wird China diese Position einnehmen.Autokratische Ansagen statt langsamer Demokratie?Alles muss mit Hyper-Geschwindigkeit gehen, wie es der Über-Unternehmer Elon Musk vorgemacht hat. Innehalten, Nachdenken, gesellschaftliche Leitplanken sind für die Männer aus dem Silicon Valley bloß Hindernisse. Ethik und moralische Bedenken - etwa gegen Eugenik, Optimierung des menschlichen Erbguts - sind aus ihrer Sicht etwas für Feiglinge. Die westliche Welt soll die altmodische Abneigung gegen autokratische Führer überwinden. Denn Demokratie erscheint vielen Silicon-Valley-Unternehmern als zu langsam. Sie wollen die USA führen wie ihre Unternehmen - unter einem machtvollen Anführer. Noch hat sich Widerstand dagegen nicht formiert. Mahner aus Medien, Universitäten und NGOs blicken stattdessen hoffnungsvoll nach Europa - dort soll ihr Amerika ein Vorbild finden.Angela Andersen, Claus Kleber und das Silicon ValleyAngela Andersen und Claus Kleber haben wiederholt für das ZDF über den "Tsunami an Innovation" aus dem Tal bei San Francisco berichtet. Diesmal treffen sie bei ihrer Reise durch die "Schöne Neue Welt" auf alarmierte Mahner und Warner, die betonen: Noch sei es nicht zu spät, die Dinge ans Licht zu bringen und den Kurs zu ändern.KontaktBei Fragen zu "Trump und das Silicon Valley - Staatsstreich der Tech-Oligarchen" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Trump und das Silicon Valley - Staatsstreich der Tech-Oligarchen" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/trumpunddassiliconvalley) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- der Trailer zu "Trump und das Silicon Valley" (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/trump-und-das-silicon-valley) (Download nach Log-in)- "Putins Helfer - Trump, Musk und der Kreml" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/zdfzeit-106/putins-helfer-100?q=trump+und+sillicon+valles)- "Die Elon-Musk-Story" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/zdfzeit-106/die-elon-musk-story-100?q=trump+und+sillicon+valles)- "Trump und seine Milliardäre" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/auslandsjournal-die-doku-130/die-doku-trump-und-seine-milliardaere-102?q=trump+und+sillicon+valles)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6037239