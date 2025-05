Aus OQ Chemicals wird Oxea. Nach der Übernahme durch Fonds, die von Strategic Value Partners, LLC ("SVP") und Blantyre Capital verwaltet werden, kehrt das internationale Chemieunternehmen heute zu seinem früheren Namen zurück und tritt wieder als Oxea am Markt auf. Der Name Oxea steht für eine erneuerte strategische Ausrichtung mit Fokus auf Innovation, operative Exzellenz und dynamisches globales Wachstum. Er baut auf einer starken Tradition von Qualität und Fachwissen auf, während das Rebranding zugleich einen Neuanfang unter neuer Eigentümerschaft mit klarem Bekenntnis zu Innovation und langfristigem Erfolg signalisiert.

"Mit diesem Rebranding senden wir ein deutliches Signal: Wir werden Wachstum fördern und unsere führende Position im globalen Oxo-Chemikalienmarkt weiter ausbauen. Oxea verbindet Bewährtes mit Veränderung: Wir sind ein etablierter Partner, der mit frischem Elan und großer Entschlossenheit ein neues Kapitel in der Entwicklung der Oxo-Chemie aufschlägt", erklärte Craig Rogerson, designierter Vorsitzender des Oxea Board of Directors. "Dank der Unterstützung unserer neuen Gesellschafter sind wir hervorragend aufgestellt für nachhaltiges Wachstum, höhere operative Resilienz und den stetigen Ausbau unseres Produktportfolios. Auch in der Phase des Übergangs hat die zuverlässige Belieferung unserer Kunden für uns höchste Priorität."

Zukunftsorientiertes Wachstum und Ausbau des Portfolios

Mit einem etablierten Namen und einer klaren Zukunftsvision bekräftigt Oxea sein Engagement am Markt. Am US-Standort Bay City beliefert das Unternehmen nunmehr Partner mit hochreinem Propionaldehyd und unterstützt sie so dabei, die wachsende Nachfrage ihrer Kunden zuverlässig zu bedienen. Zudem produziert Oxea seit Kurzem Heptansäure als eigenständiges Produkt am Standort Oberhausen. Diese strategischen Maßnahmen stärken die Versorgungssicherheit für globale Kunden und unterstreichen Oxeas Innovationskraft und Wachstumschancen im Spezialchemiebereich.

Über Oxea

Oxea (ehemals OQ Chemicals) ist weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1 200 Mitarbeitende und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Mehr Informationen unter www.oxea.com.

