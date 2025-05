Bitcoin und Co verzeichnen negativen Wochenstart - Gesamtmarkt korrigiert um 1,74 %

Der Krypto-Markt ist mit deutlichen Verlusten in die Woche gestartet. Nachdem Bitcoin in der Vorwoche erneut an der 105.000-$-Marke gescheitert war, setzte in den letzten 24 Stunden eine Korrektur ein, die sich auch auf die meisten Altcoins auswirkt. Anleger fragen sich nun, ob es sich lediglich um eine kurzfristige Verschnaufpause handelt, oder ob eine breitere Korrektur bevorsteht.

Nach gescheitertem Ausbruch fiel Bitcoin heute wieder unter 103.000 $ zurück

In den letzten Wochen hat der Krypto-Markt eine starke Rallye erlebt. Das Ganze führte innerhalb weniger Wochen zu Kapitalzuflüssen von über 700 Milliarden $ und den Bitcoin-Bullen gelang eine Rallye von 75.000 $ auf über 105.000 $. Im Verlauf der letzten Woche haben sowohl Bitcoin als auch die meisten Top-Altcoins dann eine Konsolidierung erfahren, da es Bitcoin nicht gelungen war, über die 105.000-$-Marke auszubrechen.

Am gestrigen Sonntag gab es dann jedoch nach vielen Tagen der Konsolidierung wieder erhöhte Volatilität und die Bitcoin-Bullen versuchten einen Ausbruch in Richtung eines neuen Allzeithochs. Tatsächlich gelang ihnen eine Kurssteigerung auf knapp 107.000 $. Allerdings war der Kursanstieg offenbar von wenig Momentum und realer Kaufnachfrage getrieben, und so fiel der Aufschwung schnell in sich zusammen und BTC brach auf zwischenzeitlich nur noch 102.400 $ ein.

Quelle: Coingecko.com

Das bescherte dem Markt heute einen schlechten Start in die Woche. BTC wird im 24-Stunden-Vergleich mit einem Minus von 0,77 % gehandelt und der Gesamtmarkt korrigierte innerhalb der letzten 24 Stunden sogar um 1,74 %. Dabei verzeichnete Bitcoin unter den Top-Coins noch mit die geringsten Verluste. Für ETH ging es seit gestern schließlich um 4 % abwärts, und der Coin wird gerade nur noch knapp über dem 2.400-$-Support gehandelt.

Noch deutlichere Verluste gab es indes bei SOL. Der Solana-Coin korrigierte seit gestern sogar um über 4 % und fiel damit auf 160 $ zurück, nachdem SOL noch im Verlauf der letzten Woche ein Aufschwung auf knapp 185 $ gelungen war.

Zu den größten Verlierern am Markt zählen heute unter anderem auch Meme-Coins. Alle der Top-Ten-Meme-Token befinden sich sowohl im 24-Stunden-Vergleich als auch im Sieben-Tages-Vergleich in den roten Zahlen, nachdem es in den Wochen zuvor noch zu einem Aufschwung gekommen war.

So fiel DOGE im 24-Stunden-Vergleich um 2,92 %, während es für SHIB sogar um 4,81 % abwärts ging. Die beiden besten Performer der letzten Wochen, FARTCOIN und WIF, wurden sogar mit jeweils über 7 % beziehungsweise 9 % Kursverlust abgestraft.

Quelle: Coinmarketcap.com

Diese negative Entwicklung am Gesamtmarkt ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Bitcoin es nicht gelungen ist, sich nachhaltig über 105.000 $ zu etablieren. Sollte sich die Konsolidierung von BTC auch im Verlauf dieser Woche weiter fortsetzen und der Coin weiterhin zwischen 102.000 $ und 105.000 $ gehandelt werden, wäre auch im restlichen Krypto-Markt mit nur sehr geringer Volatilität zu rechnen.

Falls Bitcoin weiter in Richtung 100.000 $ oder sogar unter diese wichtige Kursmarke einbricht, hätte das wahrscheinlich eine noch deutlichere Korrektur bei Altcoins zur Folge. Wenn es Bitcoin hingegen gelingt, erneut über 105.000 $ auszubrechen und sich über dieser Kursmarke zu etablieren, könnte das den Beginn für eine neue Allzeithoch-Rallye darstellen und damit auch den Weg für eine erneute Altcoin- und Meme-Coin-Season ebnen.

Anleger interessieren sich heute vor allem für den Kauf solcher Kryptowährungen, die trotz des derzeitigen Marktabschwungs Kapitalzuflüsse erfahren.

Trotz Korrektur verzeichnet SOLX-Presale starke Kapitalzuflüsse

Ein interessantes Beispiel für eine solche Kryptowährung stellt dabei heute unter anderem der Coin SOLX vom neuen Krypto-Projekt Solaxy dar. Der befindet sich derzeit nämlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Vorverkaufsphase. Das bedeutet, dass der Coin gerade nur im Presale über die offizielle Website verfügbar ist und noch vor seinen ersten Börsenlistings steht. Hier bieten die Entwickler Anlegern gerade noch die Gelegenheit, zu einem rabattierten Kurs von 0,001728 $ in die Kryptowährung zu investieren und sich damit einen frühen und günstigen Einstieg zu sichern.

Jetzt SOLX kaufen

Das Interessante dabei ist, dass die Kapitalzuflüsse in den letzten Tagen nur immer weiter an Fahrt aufnehmen und tagtäglich mehrere 100.000 $ in SOLX investiert werden. Bis heute kamen so bereits über 37,7 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, die an die Zukunft von SOLX und Solaxy glauben.

Quelle: Solaxy.io

Ihr Optimismus ist dabei wahrscheinlich maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Solaxy sich als Utility-Projekt versteht, das vor allem Mehrwert für die Solana-Blockchain schaffen möchte. Bis heute verfügt Solana ja schließlich trotz seiner immensen Beliebtheit noch über keine eigene Layer-2-Lösung und stößt häufig an seine Kapazitätsgrenzen. Das hat in der Vergangenheit sogar schon zu Netzwerkausfällen und Transaktionsstopps geführt.

Jetzt in SOLX investieren

Hier wollen die Entwickler von Solaxy ansetzen und mit Solaxy die erste eigene Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem entwickeln. Sollten sie damit erfolgreich sein, würde dies natürlich starkes Utility schaffen und könnte dem Projekt in Zukunft zu Wachstum verhelfen. Davon könnte dann wiederum auch die eigene Kryptowährung SOLX profitieren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.