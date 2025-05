Vaduz (ots) -Am Montag, 19. Mai 2025, fand im SAL in Schaan das Kulturforum zur Kulturstrategie Liechtenstein 2025+ statt. Zahlreiche Kulturvertreterinnen und -vertreter folgten der Einladung des Amts für Kultur, um Ideen, Impulse und Visionen für die kulturelle Zukunft des Landes einzubringen.Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni eröffnete den Anlass und überbrachte die Grussworte der Regierung. Sie betonte, dass Kultur vom Miteinander, vom gegenseitigen Zuhören, vom Vertrauen und vom ständigen Weiterdenken lebt. In sechs themenspezifischen Podien diskutierten Experten, Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kulturbereich und die interessierte Öffentlichkeit gemeinsam zentrale Fragen der künftigen Kulturpolitik Liechtensteins:1. "Kultur - von was reden wir?"2. "Kultur als Arbeitswelt"3. "Kultur und Bildung"4. "Kultur und Kommunikation"5. "Kultur ermöglichen"6. "Kultur über die Grenzen"Das Schlusspodium befasst sich schliesslich mit der Frage "Wie weiter? Ernte und nächste Schritte".Bedeutung einer Kulturstrategie Liechtenstein 2025+Das Kulturforum bekräftigte die Bedeutung einer zeitgemässen Kulturstrategie, um das kulturelle Erbe zu bewahren, soziale Kohäsion zu fördern, wirtschaftliche Vorteile zu nutzen, Bildung und Innovation zu unterstützen, internationale Beziehungen zu stärken und die Lebensqualität der Bevölkerung insgesamt zu verbessern.Zudem setzte das Kulturforum mit vielfältigen Themenschwerpunkten im Kulturbereich wichtige Impulse und diente als Resonanzraum, um bereits vorliegende Statements für eine künftige Kulturstrategie zu verifizieren sowie eine Vision und mögliche strategische Ziele der künftigen, liechtensteinischen Kulturpolitik gemeinsam zu diskutieren.Pressekontakt:Ministerium für Äusseren, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931759