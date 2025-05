Die Pläne der neuen Bundesregierung zur Altersvorsorge sind noch vage. Was jedoch in trockenen Tüchern scheint, ist die Frühstart-Rente. Was sagt die Branche dazu? Beim Altersvorsorgeforum von IVFP und Ampega diskutieren mehrere Branchenexperten darüber, wie das Vorhaben funktionieren könnte. Inzwischen dürfte die Tinte auf dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wohl getrocknet sein. Nun geht es darum, die Vorhaben auch in die Tat umzusetzen. Zum Thema Altersvorsorge findet man vergleichsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...