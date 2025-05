Binz bei Maur (ots) -Im Rahmen der Gründungsveranstaltung des überparteilichen Komitees "Schweizer Friedensinitiative für Bergkarabach" vom 26. Mai in Bern wird der Historiker und Leiter der internationalen Kommunikation von Christian Solidarity International, Dr. Joel Veldkamp, eine Einschätzung der Lage im Südkaukasus geben.Die Schweizer Friedensinitiative für Bergkarabach basiert auf der vom Parlament verabschiedeten Motion 24.4259 (https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244259). Sie beauftragt den Bundesrat mit der Organisation eines internationalen Friedensforums zum Bergkarabach-Konflikt, um einen offenen Dialog zwischen Aserbaidschan und Volksvertretern der Bergkarabach-Armenier zu ermöglichen und über die sichere Rückkehr der historisch ansässigen armenischen Bevölkerung zu verhandeln.Die Gründungsveranstaltung (https://www.swisspeacekarabakh.com/_files/ugd/377eb0_c575652feaed4d1d94beeefeeff1ec42.pdf) des Komitees - zu der die Medien herzlich eingeladen sind - findet am 26. Mai im Hotel Kreuz in Bern statt. Das parteiübergreifend breit abgestützte Komitee wird von Nationalrat Erich Vontobel (EDU, ZH) und Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (Die Mitte, SO) präsidiert.Christian Solidarity International (CSI) begrüsst das Engagement der 19 im Komitee vertretenen Parlamentarierinnen und Parlamentariern ausdrücklich. Denn damit setzen sie sich für eine nachhaltige politische Lösung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und der vertriebenen armenischen Bevölkerung von Bergkarabach ein.Dr. Joel Veldkamp, Leiter der internationalen Kommunikation bei CSI, Historiker und Delegierter im UNO-Menschenrechtsrat, wird am Anlass in Bern erklären, wie sich die Schweizer Initiative in die internationale diplomatische Landschaft einfügt, und aufzeigen, warum Bergkarabach und seine Bevölkerung in die Lösung des Konflikts einbezogen werden müssen.Näheres zur Gründungsveranstaltung (https://www.swisspeacekarabakh.com/_files/ugd/377eb0_c575652feaed4d1d94beeefeeff1ec42.pdf):- Datum: Montag, 26. Mai 2025- Zeit: 11.30 Uhr - 12.30 Uhr. Mit Apéro & Stehlunch- Ort: Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 BernProgramm (Auszug):- Vorstellung der Grundsatzerklärung (https://www.swisspeacekarabakh.com/gruendsatzerklaerung)und Ziele der Friedensinitiative durch die Nationalräte Erich Vontobel und Stefan Müller-Altermatt- Präsentation zur aktuellen Lage in Bergkarabach- Testimonials der unterstützenden Parlamentarier- Stimmen aus BergkarabachAnschliessend haben Medienvertreter die Gelegenheit, mit den Mitgliedern des Komitees Interviews zu führen.Anmeldungen an (beschränkte Platzzahl): info@csi-int.orgWeitere Informationen zur Veranstaltung und zum Komitee "Schweizer Friedensinitiative für Bergkarabach" auf: www.swisspeacekarabakh.comPressekontakt:Simon Brechbühl, Geschäftsführer CSI-Schweiz+41 44 982 33 40, simon.brechbuehl@csi-schweiz.chRolf Höneisen, Leiter Kommunikation CSI-Schweiz+41 44 982 33 77, rolf.hoeneisen@csi-schweiz.chOriginal-Content von: CSI Christian Solidarity International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007062/100931761