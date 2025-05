DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC) Bekanntgabe der Referenzsätze für Bankkredite (LPR) Referenzsatz 1-jährige Bankkredite PROGNOSE: 3,00% zuvor: 3,10% Referenzsatz 5-jährige Bankkredite PROGNOSE: 3,50% zuvor: 3,60% *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,10% 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-0,2% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis *** 08:55 DE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Keynote bei AFME's 5th Annual European Financial Integration Conference (13:50 Panel-Teilnahme von EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, 14:15 Keynote Eba-Chef Campa) *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV *** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV *** 10:00 DE/Symrise AG, HV *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunktur-/Quartalsbericht 1Q *** 10:00 EU/EZB, Bericht zu Finanzstabilitätsrisiken durch Handelsspannungen *** 10:00 EU/EZB, Euroraum-Leistungsbilanz März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:55 EU/EZB-Direktor Cipollone, Vorab aufgezeichnetes Video-Interview bei AsVis Sustainable Development Festival *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 DE/SAP SE, Kundenveranstaltung Sapphire, Keynote CEO Klein (17:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 15:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Fed Listens Event *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai PROGNOSE: -16,0 zuvor: -16,7 18:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei Economic Club of Minnesota - CA/Beginn des Treffens der G7 Finanzminister und der Zentralbank-Gouverneure (bis 22.05.) ===

