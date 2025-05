© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Trotz Rotstart in die Woche mit schwachen Kursen bei Bitcoin und Altcoins strömt massiv Kapital in Krypto-ETFs wie den XXRP-ETF und IBIT. Die neue Woche beginnt für den Kryptomarkt mit einem deutlichen Dämpfer. Der CoinMarketCap 100 Index, der die Kursentwicklung der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung misst, fällt am Montagmorgen um 1,7 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt parallel um 1,64 Prozent auf knapp über 2,3 Billionen US-Dollar (Stand: 13:30 Uhr MESZ). Bitcoin relativ stabil - Altcoins tiefer im roten Bereich Trotz des breiten Ausverkaufs zeigt sich der Bitcoin mit einem moderaten Minus von 0,8 Prozent vergleichsweise robust. Anders …