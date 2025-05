FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 nach einem Angebot des Mutterkonzerns United Internet zum Kauf von rund neun Prozent der Anteile von 15,00 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Wir sind nicht überrascht über das Angebot an sich, sondern eher über die Ausgestaltung als Teilangebot", schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hatte tendenziell mit einer geplanten Vollu?bernahme und einem Delisting der Aktie gerechnet. Vermutlich sei der jetzige Weg als ein Zwischenschritt zu verstehen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503