Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Kostenlose, virtuelle Veranstaltung am 10. Juni und anschließende Tour durch mehrere Städte erkundet führende Strategien für KI-Bereitschaft, -Modernisierung und Location Intelligence auf der Grundlage zuverlässiger DatenPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute Informationen für den Trust '25 Data Integrity Summit (https://www.precisely.com/trust25/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) bekannt gegeben. Angefangen mit einem virtuellen Kickoff und gefolgt von einer globalen Tour durch mehrere Städte, ist die Trust '25 auf moderne Datenverantwortliche zugeschnitten, die sich mit KI-Bereitschaft, Datenmodernisierung und dem strategischen Einsatz von Location Intelligence beschäftigen.Virtuelle Trust '25 | 10. JuniDiese 90-minütige virtuelle Veranstaltung bringt führende Experten, visionäre Kunden und Live-Demonstrationen zusammen, um Datenexperten umsetzbare Strategie zu zeigen:- Beschleunigung der KI-Bereitschaft: Legen Sie den Grundstein für Innovationen und Wertschöpfung mit KI, indem Sie Menschen, Prozesse und Daten darauf vorbereiten. Die Teilnehmenden werden über führende Praktiken für die Datenbereitschaft, die Entwicklung skalierbarer und anpassungsfähiger KI-Frameworks sowie die Abstimmung von Mitarbeitenden und Unternehmenskultur informiert, um den Erfolg von KI-Initiativen zu gewährleisten.- Modernisierung der Daten-Ökosysteme: Entdecken Sie, wie Sie Ihre Datenbereitstellungsstrategie für maximale Skalierbarkeit und Effizienz modernisieren können. Informieren Sie sich über Best Practices für Modernisierungspfade wie Cloud-Einführung, Systemmigration und die Einführung moderner Datenarchitekturen wie Mesh oder Fabric.- Nutzung von Location Intelligence: Nutzen Sie standortbezogene Erkenntnisse, um die Servicebereitstellung zu verbessern, gezieltes Marketing zu optimieren, objektbezogene Risiken zu bewerten und vieles mehr.Auf der Agenda stehen reale Erfolgsgeschichten von führenden Precisely-Kunden, darunter DoorDash und die Citizens Bank, die zeigen, wie Datenintegrität Innovationen in verschiedenen Branchen beschleunigt.Trust '25 Data Love Tour | Herbst 2025Von September bis Dezember 2025 wird die Trust '25 weltweit mit 12 Präsenz-Veranstaltungen in Nordamerika, Europa und Asien stattfinden - in Boston, Chicago, San Francisco, New York, Dallas, Atlanta, Singapur, Sydney, Paris, London, Köln und Sitges. Precisely wird die Termine und Veranstaltungsorte für die Data Love Tour während des virtuellen Trust '25-Events am 10. Juni bekannt geben.Die Veranstaltungen der Data Love Tour bieten Datenexperten eine unvergleichliche Plattform, um Erkenntnisse und Erfolge zu teilen, Herausforderungen anzusprechen und Beziehungen aufzubauen, die die datengetriebene Transformation beschleunigen:- Peer-to-Peer-Wissensaustausch zu Themen wie Modernisierung, Governance und KI-Bereitschaft- Networking-Möglichkeiten mit lokalen und globalen Datenführern- Exklusiver Zugang zu Datenintegritätsexperten und Vordenkern der Branche"Da Unternehmen darum ringen, gleichzeitig KI zu nutzen, ihre Datengrundlagen zu modernisieren und tiefe Kundeneinblicke zu liefern, war der Bedarf an Datengenauigkeit, -konsistenz und -kontext noch nie so groß wie heute", sagt Kevin Ruane, CMO und EVP von Engage bei Precisely. "Unser Ziel für die Trust '25 ist es, Datenverantwortliche dabei zu unterstützen, diesem entscheidenden Moment mit Zuversicht zu begegnen - indem wir sie mit der Expertise, der Community und der Dynamik ausstatten, um in einer Welt, die zunehmend auf vertrauenswürdige Daten angewiesen ist, erfolgreich zu sein."Die Data Love Tour bietet auch die Gelegenheit, die Finalisten und Gewinner der Precisely Data Integrity Awards (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/2025-data-integrity-awards-now-open-for-nominations?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) vorzustellen, ein Programm, das Organisationen auszeichnet, die mit ihren Dateninitiativen echte Erfolge erzielt haben. Precisely-Kunden, die für den Award in Betracht gezogen werden möchten, können sich bis zum 20. Juni 2025 hier (https://rc.precisely.com/trust25-data-integrity-award) bewerben.Registrieren Sie sich noch heute für die virtuelle Trust '25. (https://www.precisely.com/trust25/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release)Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Original-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuell