Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim S&P 500 derzeit in etwa die Waage. Der Index verliert 27 Punkte. Die privaten und institutionellen Investoren an den US-Börsen sind zur Stunde weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der S&P 500 verlor minimal um 0,32 Prozent an Wert.

