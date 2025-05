Changan hat in Thailand sein erstes Werk für Elektroautos in Übersee eröffnet und damit einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Expansion gesetzt. Das Unternehmen stellt dort als erstes Modell den Deepal S05 her. Changan hat sein 2023 angekündigtes thailändisches Werk auf einem riesigen Gelände von rund 600 Hektar im WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 im Bezirk Pluak Daeng in der Provinz Rayong errichtet. Das Werk umfasst eine Karosserieproduktion, ...

