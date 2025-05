TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Nach Angriffen Israels im Gazastreifen ist die Zahl der Toten in dem umkämpften Küstengebiet palästinensischen Angaben zufolge weiter gestiegen. Seit der Nacht seien 63 Menschen getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Wafa.

Demnach sind unter anderem in der Stadt Gaza sowie Chan Junis im Süden des Gebiets Menschen ums Leben gekommen. Andere sollen bei einem Luftangriff auf ein Zelt für Vertriebene in der Gegend von Al-Mawasi bei Chan Junis getötet sein, ging aus dem Bericht von Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise hervor. Al-Mawasi wurde während des Gaza-Kriegs als humanitäre Zone ausgewiesen, die israelische Armee griff in der Vergangenheit dort bereits mehrfach an.

Seit Tagen fliegt die israelische Luftwaffe im Zuge der neuen Großoffensive massive Angriffe auf Ziele in Gaza. Inzwischen sind dort auch Bodentruppen im Einsatz. In den vergangenen Tagen waren aus dem Küstengebiet täglich Dutzende Tote gemeldet worden. Die Armee rief indes die Bewohner von Chan Junis auf, von dort zu fliehen. Ein "beispielloser Angriff" stehe bevor, hieß es./rme/DP/stw