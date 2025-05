© Foto: DALL*E

BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes erklärt in einem Gespräch mit Fortune, warum Bitcoin bis Jahresende auf 250.000 US-Dollar steigen könnte - und weshalb Ethereum trotz Kritik vor einem Comeback steht.Hayes glaubt, dass die US-Regierung aktuell deutlich mehr Geld ausgibt, als es die offiziellen Zahlen vermuten lassen. "Von Januar bis März 2025 hat das Finanzministerium 22 Prozent mehr Kredite aufgenommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Defizit ist also höher", so Hayes. Für ihn ist klar: Die künstlich gestützte Liquidität wird Bitcoin weiter antreiben. "Ich denke, dass Bitcoin am 9. April seinen Tiefpunkt erreicht hat und weiter deutlich steigen wird." 250.000 US-Dollar bis Ende des …