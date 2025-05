Seit Anfang Mai verkauft Star-Investorin Cathie Wood Palantir-Aktien im großen Stil. Aber was steckt hinter der Strategie und müssen Anleger jetzt mitziehen? Noch vor einem Monat lag der Technologiesektor in Amerika und vielen anderen Teilen der Welt am Boden. Vor allem Hersteller von Halbleitern und Computerhardware bekamen die durch die US-Zölle verursachte Unsicherheit an den Märkten zu spüren und brachen teilweise zweistellig ein. Bemerkenswert ...

