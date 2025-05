© Foto: ARK Invest/ Reed Young

Cathie Wood sieht einen möglichen Wendepunkt an den Aktienmärkten nach dem steten Auf-und Ab an der Börse. Erst China-KI, dann die Trump-Zölle: Beinahe rutschten die US-Indizes in einen Bärenmarkt. Erstaunlich gut gelang dann die ultra-schnelle Erholung. Cathie Wood, die radikal auf innovative Tech-Werte setzt, sieht in den neuerlichen Verhandlungen zu den Zöllen sogar noch weiteres Potenzial, auch wenn das Rating von Moody's die Märkte am Montag im ersten Augenblick dämpfte. In einem Interview mit Bloomberg Television am Montag erklärte die Gründerin von ARK Investment Management, dass Anleger allmählich erkennen, dass die internationalen Verhandlungen in eine Richtung führen könnten, die …