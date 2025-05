Brüssel (ots) -Den wichtigsten Schritt haben beide Seiten bei einem Thema gemacht, das anfangs hinten auf der Verhandlungsliste stand. London und Brüssel arbeiten an einem neuen Sicherheitspakt. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und dem Amtsantritt des notorisch unzuverlässigen US-Präsidenten Donald Trump sind Großbritannien und die EU in diesem Bereich stärker als je zuvor aufeinander angewiesen. Vor allem im Fall der Unterstützung für die Ukraine kann die EU sehr viel vom pragmatischen und robusteren Vorgehen der Briten profitieren. Der Brexit-Schock scheint also überwunden und inzwischen gewinnt auf beiden Seiten der Realismus die Oberhand.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6037637