Die US-Regierung hat beschlossen, bestimmte Datenquellen nicht mehr erfassen zu lassen, um Geld zu sparen. Der Verlust langfristiger Forschungsinformationen sorgt für einen verheerenden Einschnitt in die Klimawissenschaften. In den letzten Monaten und insbesondere in den letzten Wochen gab es eine Flut von Nachrichten über geplante Kürzungen im Wissenschaftsbereich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Forscher:innen und beteiligte Beamten schlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...