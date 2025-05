Der Hannoveraner ÖPNV-Betreiber Üstra will im Projekt albus einen vollautomatisierten E-Bus im Linienverkehr testen. Zum Einsatz kommt dabei ein Modell des türkischen Herstellers Karsan mit Technologie von ADASTEC. Der autonome E-Bus soll in Burgdorf nordöstlich von Hannover zum Einsatz kommen. Der Projektname albus steht für "Autonomer Linien-Bus". Er soll in Burgdorf auf einer rund sieben Kilometer langen Strecke durch die Stadt fahren - im regulären ...

