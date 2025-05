DJ Aktien Schweiz nach kleinem Schlussspurt gut behauptet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag unter dem Strich wenig getan. Nach einer Seitwärtsbewegung knapp unter dem Schlussstand vom Freitag, zog der SMI im Späthandel etwas an und hievte sich noch knapp ins Plus. Für etwas Rückenwind sorgte, dass sich die US-Börsen schnell von Anfangsverlusten in Reaktion auf den Entzug des "AAA"-Ratings der USA durch Moody's erholten.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.357 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,87 (Freitag: 29,49) Millionen Aktien.

Zu den Tagessiegern im Leitindex gehörten nachrichtenlos Aktien weniger zyklischer Unternehmen wie Swisscom (+1,3%), Nestle (+0,9%) oder Novartis (+0,1%). UBS stiegen um 0,9 Prozent. Mit einem Plus von 0,9 Prozent gingen Swiss Life aus dem Tag. Der Versicherer präsentiert am Dienstag Geschäftszahlen. Am Ende rangierte mit einem Abschlag von 2,6 Prozent das Papier des Baustoffherstellers Holcim.

Der Kurs von Richemont konnte sich behaupten. Am Freitag war er um fast 7 Prozent gestiegen, nachdem der Luxusgüterhersteller mit starken Geschäftszahlen für 2024/25 aufgewartet hatte. Analystenseitig folgten darauf nun diverse Kurszielerhöhungen.

In der dritten Reihe verteuerten sich Kardex um 1,7 Prozent. Das Lagerlogistik-Unternehmen hat einen Auftrag der schwedischen Alfa Laval für ein Vertriebszentrum in den USA erhalten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2025 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.