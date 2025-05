XRP News: Richterliche Ablehnung verzögert Einigung im Rechtsstreit mit der SEC

Der Rechtsstreit gegen die SEC hat den Kurs von Ripple (XRP) über Jahre deutlich gedrückt. Zuletzt hatte es Hoffnung gegeben, dass ein Vergleich mit der neuen Spitze der Börsenaufsicht endlich ein Ende der Belastung für die Kryptowährung bedeuten könnte. Doch jetzt hat Richterin Analisa Torres in New York sehr überraschend den Vergleich zwischen den beiden Parteien abgelehnt, was den Abschluss des Rechtsstreits weiter verzögert.

Unerwartete Wendung im XRP-Rechtsstreit

Die Kryptowährung XRP wurde in den vergangenen Jahren deutlich durch den Rechtsstreit mit der SEC belastet. Lange waren die Auswirkungen der von Gary Gensler geführten Klagewelle nicht absehbar gewesen und viele Ressourcen des Unternehmens Ripple Labs, das hinter XRP steht, waren dadurch gebunden gewesen.

Mit dem Amtsantritt von Donald Trump und dem Machtwechsel an der Spitze der SEC keimte die Hoffnung auf, dass die Börsenaufsicht dem Rechtsstreit Einhalt gebieten würde. In den vergangenen Wochen sah es danach aus, als würde es einen Vergleich der beiden Parteien geben und XRP durch die Zahlung von 50 Millionen US-Dollar von der Belastung befreit werden.

Richterin Torres fordert mehr Einsatz von beiden Parteien

In einer Einschätzung von Fox-Reporterin Eleanor Terrett hieß es zur Ablehnung: "Nachdem ich mit drei juristischen Quellen gesprochen und die Live-Analyse verfolgt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Richterin Torres hier mit harten Bandagen kämpft - sie macht es den Parteien nicht leicht, einfach zu gehen; stattdessen wird sie sie dafür arbeiten lassen."

Ripples Chief Legal Officer Stuart Alderoty betonte jedoch: "Der heutige Beschluss ändert nichts an den Siegen von Ripple (XRP ist kein Wertpapier usw.). Es geht um verfahrenstechnische Bedenken im Zusammenhang mit der Abweisung von Ripples Anschlussberufung. Ripple und die SEC sind sich völlig einig, diesen Fall zu lösen, und werden diese Frage gemeinsam mit dem Gericht wieder aufgreifen."

