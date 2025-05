Krypto News: Tether auf dem Weg zum größten Besitzer von US-Anleihen weltweit

Die neue Woche startet mit roten Zahlen an den Börsen. Zumindest am Kryptomarkt sind die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. bereits gefallen. Ein Bild, das sich im Laufe des Tages verstärken dürfte, da die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft hat. Das dürfte heute zu einem massiven Abverkauf am Aktienmarkt führen, der auch am Kryptomarkt nicht spurlos vorüberzieht. Den Stablecoin-Anbieter Tether ($USDT) lässt das natürlich kalt. Der Bedarf an Stablecoins dürfte dadurch eher steigen, was sich positiv auf die Umsätze von Tether auswirken könnte.

Tether überholt bald Deutschland bei Treasury-Beständen

Tether ist der Emittent des mit Abstand größten Stablecoins nach Marktkapitalisierung $USDT. Der Stablecoin ist die drittgrößte Kryptowährung der Welt hinter Bitcoin und Ethereum, mit einer Marktkapitalisierung von über 150 Milliarden Dollar. Stablecoins schwanken nicht im Wert und sind an eine andere Währung gekoppelt. Im Fall von $USDT an den US-Dollar.

Wenn sich Anleger dazu entscheiden, ihre Kryptowährungen in Stablecoins zu tauschen, sind sie von den Kursschwankungen nicht mehr betroffen. Der Wert kann dann zwar auch nicht mehr steigen, allerdings kann man noch am gesamten Kryptomarkt teilhaben, DeFi-Anwendungen nutzen und die Coins bei Bedarf schnell wieder gegen andere Kryptowährungen tauschen. Unternehmen wie Tether geben neue Stablecoins aus, wenn der Bedarf steigt und kaufen zur Absicherung unter anderem US-Treasuries, die als besonders sicher gelten.

Tether könnte zum weltweiten Spitzenreiter bei US-Anleihen werden

Der bekannte Blockchain-Analyst Willy Woo, der auf X über eine Million Follower hat, greift einen Post von Zerohedge auf und weist darauf hin, dass Tether in den nächsten Jahren die Nummer 1 werden könnte, wenn es darum geht, wer die meisten US-Anleihen hält. Bei einem Bitcoin-Kurs von einer Million Dollar scheint das fast schon unvermeidbar, da das bedeuten würde, dass der gesamte Kryptomarkt entsprechend wächst und auch der Bedarf an Stablecoins.

Der Post zeigt auf, dass der Kryptomarkt auch nach der rasanten Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt und viele Experten davon überzeugt sind, dass der Bitcoin-Kurs auf über eine Million Dollar steigen wird. Für die meisten ist es eher eine Frage nach dem Wann, statt dem Ob. Krypto-Unternehmen wie Tether haben daher noch massives Wachstumspotenzial, was umso eindrucksvoller demonstriert werden würde, wenn Tether Japan als größten Halter von US-Treasuries tatsächlich überholen sollte.

BTC Bull Token im Presale von Kryptowachstum profitieren

Der Kryptomarkt ist ein Wachstumsmarkt, so viel steht fest. Steigt der Bitcoin-Kurs, profitieren davon auch viele Altcoins, wobei es aktuell vor allem der BTC Bull Token ist, der die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Das liegt daran, dass es sich hier um den ersten Altcoin handelt, der indirekt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt ist.

Die Entwickler haben feste Meilensteine definiert, die der Bitcoin-Kurs erreichen kann, die bei $BTCBULL zu Ereignissen führen, von denen Anleger profitieren können. Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird das Gesamtangebot der $BTCBULL-Token durch einen Token-Burn reduziert. Dadurch kann der Wert der restlichen Token stark steigen. Steigt Bitcoin auf 150.000 Dollar, erhalten $BTCBULL-Halter einen Bitcoin-Airdrop. Aktuell ist der neue Coin noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger bereits fast 6 Millionen Dollar investiert haben, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen dabei zu sein.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.