Krypto News: Bitcoin-Wal eröffnet knapp 500 Millionen $ Long-Position mit hohem Hebel

Ein Bitcoin-Wal hat auf der Hyperliquid mit einem hohen Hebel von 40x eine Long-Position auf BTC eröffnet. Die millionenschwere aggressive Wette auf einen steigenden Kurs zeigt, wie viel Vertrauen einzelne Großinvestoren in eine Fortsetzung der Bitcoin-Rallye setzen. Bitcoin befindet sich gerade in einer Konsolidierungsphase und wurde im Verlauf der letzten Woche die meiste Zeit zwischen 102.000 $ und 105.000 $ gehandelt, womit der Kurs nur noch wenige Prozente vom Erreichen eines neuen Allzeithochs entfernt ist.

Bitcoin-Wal zeigt enormes Vertrauen in weitere Kursrallye

In der aktuellen Marktsituation ist es bemerkenswert, dass viele große Marktteilnehmer offenbar extrem optimistisch sind. So berichtete Cointelegraph, dass ein Wal eine 40x-Long-Position mit einer Positionsgröße von zunächst 397 Millionen $ eröffnet hat. Im weiteren Verlauf wurde die Position noch auf 499 Millionen $ erweitert.

Der Einstiegspreis dieser Position liegt knapp über 103.000 $, und der extrem hohe Hebel bedeutet potenziell sehr hohe Renditen, aber auch ein erhebliches Verlustrisiko. Aufgrund des hohen Hebels liegt der Liquidationspreis der Position bereits bei 97.887 $. Eine fünfprozentige Korrektur vom aktuellen Niveau würde genügen, um diese gesamte Position zu liquidieren.

Bitcoin steht kurz vor neuem Allzeithoch

Grundsätzlich kann niemand genau vorhersagen, wie es mit dem Bitcoin-Kurs weitergehen wird. Allerdings gilt im Kryptomarkt oft das Motto: "The trend is your friend". Bitcoin hat in den letzten Wochen bereits drei starke Kursanstiege erlebt, die den Preis jeweils um circa 10.000 $ steigen ließen.

Sollte der Trend weiter Bestand haben, wäre damit zu rechnen, dass Bitcoin in den kommenden Tagen aus der aktuellen Konsolidierungszone ausbricht und dann vielleicht bald ein neues Allzeithoch von erstmalig über 110.000 $ erreichen könnte. Dieses Szenario wird auch durch die verstärkten Investitionen institutioneller Anleger durch die Bitcoin Spot ETFs und das generell wieder stärkere Interesse am Kryptomarkt gestützt.

BTCBULL Presale als alternative Investitionsmöglichkeit

Ein Coin, der maßgeblich von einem Bitcoin-Boom in Zukunft profitieren könnte, ist BTCBULL. Hierbei handelt es sich um einen Bitcoin-Meme-Token, mit dem Anleger eine Wette auf einen zukünftigen Bitcoin-Bull-Run eingehen können. Die größte Utility von BTCBULL besteht darin, dass sich Coin-Holder automatisch für Bitcoin-Airdrops qualifizieren, die jedoch an das Erreichen bestimmter Bitcoin-Kursziele gekoppelt sind.

Der Coin steht noch vor seinem ersten Börsenlisting, was Anlegern die Möglichkeit gibt, im Presale über die offizielle Website zum reduzierten Festpreis von 0,00252 $ BTCBULL-Coins zu kaufen. Bis heute kamen so bereits deutlich über 5,9 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Nach dem ersten Airdrop beim Erreichen der 150.000-$-Marke sollen weitere Airdrops beim Durchbruch der 200.000-$ und 250.000-$-Marke folgen.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

