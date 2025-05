DJ XETRA-SCHLUSS/DAX steigt trotz Abstufung der US-Bonität auf neues Rekordhoch

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Aufschlägen in die Woche gestartet. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 23.935, was zugleich ein neues Allzeithoch darstellte. Im frühen Handel zeigte sich der Index noch belastet von der Herunterstufung des Ratings für die USA durch Moody's auf "Aa1" und damit vom Verlust der letzten "Triple-A"-Einstufung. Die Ratingagentur warnt davor, dass die hohen Haushaltsdefizite die Schulden- und Zinslast weiter in die Höhe treiben werden. An den US-Anleihemärkten ging es mit den Renditen nach oben, nicht aber an den deutschen. Das Problem wird an den Börsen aber vor allem als US-Problem eingestuft, auch hofften die Anleger auf einen positiven Verlauf des Telefonats von US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin zum Ukraine-Konflikt.

Mit der auslaufenden Berichtssaison war die Nachrichtenlage bei Unternehmen dünn. Im DAX wurden die VW Vorzüge ex Dividende in Höhe von 6,36 Euro gehandelt, aber auch viele Nebenwerte schütteten am Berichtstag aus. VW fielen daher mit optischem Minus von 5,2 Prozent im DAX auf.

In der zweiten Reihe ging es für die Lufthansa-Aktie kräftiger um 2,6 Prozent nach oben. Ein positiver Ausblick auf das Sommergeschäft von Ryanair stützte das Sektorsentiment. Keinen Reim konnte man sich dagegen im Handel auf die Kursgewinne in der Salzgitter-Aktie von 10,3 Prozent machen.

Die Aktie von Stratec gewann zum Start in die Woche 2,8 Prozent. Positiv wurde zum einen gesehen, dass nun der 2024er-Jahresfinanzbericht vorgelegt wurde. Zudem konnte laut Aussage eines Händlers die bereinigte EBIT-Marge mit 13 Prozent leicht positiv überraschen.

Dazu wurde auch auf Borussia Dortmund geblickt. Der Verein hat erneut die Qualifikation für die Champions League geschafft. An der Börse wurde in der Vorwoche jedoch schon mit dem Erreichen des lukrativen Wettbewerbs gerechnet, die Aktie stieg um rund 20 Prozent. Daher gab es nun Gewinnmitnahmen mit minus 4,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.934,98 +0,7% +19,4% DAX-Future 24.015,00 +0,6% +18,2% XDAX 23.955,13 +0,6% +20,0% MDAX 30.131,65 +0,8% +16,8% TecDAX 3.850,20 +0,2% +12,5% SDAX 16.643,79 +0,5% +20,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,48 +20 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 MDAX 32 15 3 466,2 25,8 TecDAX 11 16 3 784,4 14,7 SDAX 38 26 6 214,6 13,0 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.