Bad Hersfeld (ots) -Grillfürst zündet die nächste Stufe der Digitalisierung im Grillsektor. Mit der Grillfürst KI bringt das Unternehmen eine bahnbrechende KI-Lösung auf den Markt, die den Zugang zu Grillwissen, Produktempfehlungen und Beratung auf ein völlig neues Level hebt. Damit genießen Kunden 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche noch mehr Service und kompetente Beratung von Deutschlands größtem Grillfachhändler.Was bislang Expertenwissen oder stundenlange Recherche erforderte, erledigt die Grillfürst KI in Sekunden: Produktvergleiche, Ersatzteilsuche, interaktive Beratung und Antworten auf sämtliche Fragen rund um Grillgeräte, Zubehör, Rezepte, Ersatzteile, Tipps und Tricks. Ab sofort finden Kunden im Grillfürst Online-Shop das neue Beratungs-Angebot unter: www.grillfuerst.de/kiLanges Suchen nach Antworten in FAQs oder umständliche Recherche, wie man es von vielen anderen Websites kennt, gehören nun der Vergangenheit an. Die Grillfürst KI liefert verständliche Antworten, gibt hilfreiche Tipps, löst Probleme oder schlägt Rezepte vor. Warum scheint ein Brenner weniger Leistung zu haben als der andere? Hast du ein schnelles Rezept für Dessert vom Grill für mich oder wie reinige ich meinen Edelstahl-Rost am besten, kannst du mir etwas empfehlen? Auf all diese und viele weitere Fragen antworten die Grillfürst KI und verlinkt auch gleich zu den passenden Angeboten im Shop. Die Basis dafür liefern nach und nach Millionen anonymisierte Datensätze, die Grillfürst in über 15 Jahren Branchenerfahrung aufgebaut hat und mit denen die KI in monatelanger, gewissenhafter Arbeit entwickelt und trainiert wurde. Diese werden erstmals für Endkunden zugänglich gemacht - intelligent, personalisiert und sofort verfügbar.Ein Quantensprung für Grillfans und BBQ-ProfisBei Grillfürst wurde Kundenservice schon immer großgeschrieben. Mit der Grillfürst KI ist Deutschlands größter Grillfachhändler noch besser in der Lage schnell und kompetent auf Rückfragen reagieren zu können. Mit der Innovation im Kundenservice steht Kunden neben persönlicher Beratung in der Filiale, einem Austausch per E-Mail oder einem Telefonat nun eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur Verfügung - ohne lange Wartezeiten, mit maximaler Flexibilität und auf Basis jahrelanger Erfahrung. Die Grillfürst KI ist der digitale Grillmeister, der für individuelle Fragen rund ums Grillen jederzeit bereitsteht. Eine intuitive, dialogbasierte Oberfläche ermöglicht auch Einsteigern fundierte Erkenntnisse und Entscheidungen - von der Wahl des ersten Grills bis zur Feinjustierung eines High-End-Smokers."Mit der Grillfürst KI heben wir den Grillfachhandel in eine neue Dimension. Wir machen unser Wissen aus fast 15 Jahren nutzbar, das bisher nur in Köpfen, Datenbanken und hinter Tresen verborgen war. Damit schaffen wir Transparenz, Vertrauen und echten Mehrwert für unsere Kunden - rund um die Uhr. Die aktuelle Grillfürst KI ist nur ein erster Schritt. Die Datenbasis wird jeden Tag weiter ausgebaut und die Anbindung an weitere Systeme ist in den nächsten Wochen geplant.", erklärt Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst. Das eigens entwickelte KI-System basiert auf einer umfassenden Datenbasis zu nahezu allen Produkten, Herstellern, Ersatzteilen, Zubehör, Rezepten und Guides, die im Grillmarkt eine Rolle spielen - darunter auch exklusives Wissen aus vielen 1000 Servicefragen. Die innovative Technologie ist direkt über die Website verfügbar und wird laufend weiterentwickelt. Mit diesem Schritt setzt Grillfürst ein starkes Zeichen für die Zukunft des Grillens und unterstreicht einmal mehr seinen Anspruch, Innovationsführer der Branche zu sein. Die Grillfürst KI ist nicht nur ein Tool - es ist der Beginn einer neuen Ära.ÜBER GRILLFÜRSTDie Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Fachhändler für Grillgeräte und Zubehör. Seit 2010 steht das Unternehmen für exzellenten Service, kompetente Beratung und ein breites Sortiment von über 7.000 Artikeln und 80 Marken - online und in 13 Standorten in Deutschland und der Schweiz. Mit über 600 Eigenmarken-Produkten setzt Grillfürst Maßstäbe in der Grillbranche. Als Branchenexperte bietet Grillfürst Shop-in-Shop-Lösungen und platziert komplette BBQ-Sortimente im LEH und DIY-Segment - von umfangreichen Gasgrill-Serien bis zum weltweit größten Dutch-Oven-Sortiment. Gleichzeitig sorgt die Multi-Channel-Strategie für hohe Präsenz: Produkte sind stationär erlebbar und online schnell verfügbar. Kunden profitieren von mehrfach ausgezeichnetem Service, ob in der Filiale, per Telefon, E-Mail oder Videoberatung. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Multi-Channel-Strategie, Fachhandelskompetenz und Innovationskraft setzt Grillfürst neue Maßstäbe in der Grillbranche.https://www.grillfuerst.de/Pressekontakt:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHFrau Anne-Katrin KohlmorgenFasanenweg 321227 BendestorfTel: +49 (0)40-4140639-0E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.deOriginal-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113289/6037650